19 ноября 2026, 17:45

Политолог Гришанов: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина дает надежду

Фото: iStock/masterSergeant

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина стала первым в истории прямым трёхсторонним контактом лидеров трёх крупнейших ядерных держав. Лидеры России, США и Китая обсудили ядерное разоружение и урегулирование региональных конфликтов.





Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» отметил, что особую роль в её проведении сыграла политическая воля американского президента.





«Важен сам факт того, что она прошла, и Трамп не побоялся оказаться, можно сказать, в меньшинстве. Предыдущие американские президенты стремились к тому, чтобы лидеры Запада окружали российских, советских лидеров. Сейчас немножко иначе. Надо отдать должное Трампу — он смело подходит к этому вопросу», — отметил он.

«Ещё недавно сложно было себе представить такую встречу с учётом позиции американской стороны. Будем надеяться, что дорога в тысячу ли, как говорят китайцы, начнётся с одного шага. Если будет некое совместное заявление по итогам, то это будет уже очень позитивный момент», — заключил собеседник.

