«Начнется с одного шага»: Эксперт оценил историческую встречу лидеров России, США и Китая
Политолог Гришанов: встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина дает надежду
Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина стала первым в истории прямым трёхсторонним контактом лидеров трёх крупнейших ядерных держав. Лидеры России, США и Китая обсудили ядерное разоружение и урегулирование региональных конфликтов.
Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» отметил, что особую роль в её проведении сыграла политическая воля американского президента.
«Важен сам факт того, что она прошла, и Трамп не побоялся оказаться, можно сказать, в меньшинстве. Предыдущие американские президенты стремились к тому, чтобы лидеры Запада окружали российских, советских лидеров. Сейчас немножко иначе. Надо отдать должное Трампу — он смело подходит к этому вопросу», — отметил он.
Гришанов подчеркнул, что Россия всегда была готова к такому формату, а предыдущие американские лидеры предпочитали работать с «партнёрами и подопечными по западному лагерю». Нынешняя встреча — это «равноправный разговор». Отвечая на вопрос о практических результатах, эксперт призвал не торопить события.
«Ещё недавно сложно было себе представить такую встречу с учётом позиции американской стороны. Будем надеяться, что дорога в тысячу ли, как говорят китайцы, начнётся с одного шага. Если будет некое совместное заявление по итогам, то это будет уже очень позитивный момент», — заключил собеседник.