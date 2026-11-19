Путин и Трамп завершили часовую встречу в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп завершили двусторонние переговоры в Шэньчжэне. По сведениям пресс-пула Белого дома, беседа продолжалась около часа. Об этом пишет РИА Новости.
Лидеры встретились на полях саммита АТЭС. Перед началом переговоров Путин пожал руку Трампу и поприветствовал его на английском языке, сказав, что рад встрече. Глава США ответил, что рад видеть российского президента. После двусторонней беседы запланированы трехсторонние переговоры с участием председателя КНР Си Цзиньпина.
Двухсторонняя встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была организована, чтобы лидеры смогли полноценно обменяться мнениями по Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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