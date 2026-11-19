19 ноября 2026, 08:31

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп завершили двусторонние переговоры в Шэньчжэне. По сведениям пресс-пула Белого дома, беседа продолжалась около часа. Об этом пишет РИА Новости.