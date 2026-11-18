Владимир Путин встретился с Дональдом Трампом на саммите АТЭС в Китае
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на полях саммита АТЭС в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Главы Российской Федерации и США вместе с председателем КНР Си Цзиньпином пожали друг другу руки и коротко пообщались. Лидеры трёх стран обменялись приветствиями в присутствии журналистов и участников форума.
Торжественный приём для гостей саммита проходит в эти минуты в Шэньчжэне. Организаторы подготовили для делегаций официальную программу с участием представителей бизнеса и дипломатических кругов. Трёхсторонние переговоры лидеров России, США и Китая состоятся 19 ноября. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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