Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились
Первая в истории трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщает «Синьхуа».
Журналист Александр Юнашев в своем телеграм-канале написал, что Россию на переговорах представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, а также вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
Перед началом переговоров Трамп провел отдельные встречи с Путиным и Си Цзиньпином. Беседа с российским коллегой продолжалась около 35-40 минут и носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом. Трамп назвал Путина своим другом и отметил, что они знакомы много лет и поддерживают отличные отношения.
На встрече с Си Цзиньпином американский президент поблагодарил его за теплый прием и так же назвал своим другом. Глава Белого дома заявил, что США и Китай стремятся помочь в урегулировании конфликта на Украине.
Читайте также: