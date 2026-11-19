19 ноября 2026, 11:52

Путин, Трамп и Си Цзиньпин встретились на саммите АТЭС в Китае

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Первая в истории трехсторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина, президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом сообщает «Синьхуа».