Обнаженная съемка и пикантное сообщение: что прочла Брижит Макрон в телефоне мужа, после чего дала ему пощёчину?
Громкий скандал прошлого года получил неожиданное продолжение: появилась версия, что президент Франции Эмманюэль Макрон мог получить чувствительную пощёчину от супруги из-за романа с известной актрисой. Вероятной причиной семейной ссоры журналисты назвали иранскую звезду Гольшифте Фарахани. Инцидент попал в объективы в мае 2025 года, когда камеры зафиксировали, как первая леди Франции резко отталкивает лицо мужа — движение, напоминающее удар. Что на самом деле произошло на взлётной полосе в Ханое и какую роль сыграла в этой истории голливудская актриса, читайте в материале «Радио 1».
Парижские тайны: подробности кризиса четы МакронНовую версию событий представил обозреватель Paris Match Флориан Тардиф в книге «(Почти) идеальная пара», опубликованной 13 мая 2026 года. По его сведениям, президента Франции на протяжении нескольких месяцев связывали «платонические отношения» с 42-летней иранской кинозвездой Гольшифте Фарахани. Корреспондент Paris Match в интервью радиостанции RTL прямо заявил:
«Мне так говорили и повторяли в их окружении». Тардиф в той же беседе отметил, что некоторые из сообщений «заходили довольно далеко» — в частности, в них были комплименты вроде «Я нахожу вас очень красивой». «Эта ситуация привела к напряжённости в паре, что и вылилось в эту частную сцену, ставшую публичной», — объясняет автор книги.Согласно этим данным, всё началось с того, что Брижит Макрон прочла на телефоне мужа сообщение от Фарахани. Утверждается, что ярость первой леди спровоцировал комплимент от актрисы. Окружение госпожи Макрон категорически опровергает версию репортёра Флориана Тардифа.
Представители первой леди заявляют, что она никогда не проверяет телефон мужа, и отрицают любую связь скандала с актрисой Гольшифте Фарахани. При этом они подчёркивают, что автор книги «(Почти) идеальная пара» не включил их опровержения в свою публикацию. Политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с «АиФ» подчеркнул: переписка Макрона просто не могла остаться без ответной реакции супруги.
«Формулировка "ты мне очень нравишься" в устах действующего президента и в контексте закрытой переписки с известной актрисой однозначно считывается в Париже как выход за рамки "протокольной" вежливости. В глазах супруги это неизбежно попадает в зону "интрижки", даже если физической связи не было», — пояснил эксперт.
Обнажённая съёмка, гнев Тегерана и жизнь в изгнании: история актрисы, которую связали с МакрономГольшифте Фарахани, которую называют вероятной любовницей лидера современной Европы, при рождении получила имя Рахавард. Ирано-французская актриса появилась на свет 10 июля 1983 года в Тегеране. Дочь театрального режиссёра и актёра Бехзада Фарахани считается одной из самых известных иранских артисток за рубежом, а также символом культурного разлома между Ираном и Западом из-за своей критики иранских властей и переезда во Францию. Фарахани впервые появилась на экране в возрасте 14 лет и сразу же завоевала признание на родине, получив награду лучшей актрисы на кинофестивале в Тегеране.
В стране предков она стала известна благодаря драматическим ролям, однако настоящая мировая слава — и громкий скандал — пришли к ней после выхода голливудского фильма Ридли Скотта «Совокупность лжи» в 2008 году. Участие в этом проекте и появление на экране без хиджаба вызвали гнев властей Ирана. Артистку обвинили в сотрудничестве с «американской пропагандой». Ей запретили выезжать из Ирана, позже звезда фильма «Совокупность лжи» покинула страну в знак протеста. Самый громкий скандал в карьере Гольшифте Фарахани разразился в 2012 году, когда знаменитость снялась обнажённой для французского журнала Madame Figaro. Официальный Тегеран пришёл в ярость. Министр культуры заявил:
«Ирану не нужны такие актрисы».Затем последовал официальный запрет возвращаться на родину. Общество разделилось: либералы встали на сторону артистки, консерваторы обрушились с осуждением. Так началась жизнь в изгнании: сначала Франция, затем Ибица и Португалия. Она снималась у Джима Джармуша, появилась во франшизе «Пираты Карибского моря», работала с Жюлией Дюкорно. Несмотря на запрет, живущая в изгнании актриса продолжает активно сниматься в кино и выступать против политики иранского режима, за что на родине Фарахани по-прежнему считают предательницей.
Рейс вместо президентского борта и неловкие оправдания МакронаВ последние месяцы из Елисейского дворца всё чаще веет холодом — по крайней мере, так утверждают французские журналисты, уловившие неладное в отношениях супругов. В двадцатых числах апреля Брижит Макрон отправилась с государственным визитом в Марокко одна. Как подметил журнал Closer, столь редкие самостоятельные зарубежные поездки первой леди — исключение из правил: нынешний визит стал всего четвёртым за почти девять лет. К тому же госпожа Макрон воспользовалась рейсом Air France, а не президентским бортом. Окружение пары оставило этот факт без комментариев. В ходе визита в Ереван в мае 2026 года президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос об отсутствии жены, сказал:
«Брижит осталась в Париже из-за других обстоятельств и приносит извинения».А затем добавил:
«Я передам ей. Большое спасибо, благодарю за тёплые слова, мне это очень приятно».На эту реплику обратил внимание эксперт Руслан Панкратов, который в комментарии для «АиФ» охарактеризовал фразу как «классическую технику ухода от неудобной темы». По данным книги Тардифа, близкие супруги президента страны люди говорят, что хозяйка Елисейского дворца устала от публичности. Скоро Брижит исполнится 75, и она мечтает о спокойной жизни «в доме у моря с голубыми ставнями», в то время как глава Пятой республики полон политических амбиций.