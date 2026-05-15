Группу Pussy Riot* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

15 мая 2026, 16:41

Надежда Толоконникова* (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Росфинмониторинг внёс панк-группу Pussy Riot в перечень террористов и экстремистов. Данные предоставила сама организация.





Коллектив, основанный в 2011 году и получивший известность благодаря резонансным провокационным акциям, после этого фактически продолжил деятельность за рубежом. Почти все основатели и ключевые участницы группы покинули Россию из-за угрозы уголовного преследования.



В отношении них регулярно проводятся заочные суды. Так, весной 2026 года в РФ завершилось расследование ещё одного уголовного дела против Надежды Толоконниковой** — по статье о неисполнении обязанностей иноагента. Саму ее объявили в международный розыск.



За границей Pussy Riot* функционирует как децентрализованный арт-проект, организуя антивоенные и феминистские перформансы. Одной из последних громких акций стало выступление у российского павильона на Венецианской биеннале, где участницы выразили поддержку Украине и российским политзаключённым.



