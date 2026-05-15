Два миллиона за ночь, женатый жених с долгами и споры о груди: скандальная жизнь Анны Семенович. С кого экс-солистка «Блестящих» требует 10 млн в суде?
Анна Семенович — одна из самых обсуждаемых звезд отечественного шоу-бизнеса. Бывшая фигуристка, экс-солистка «Блестящих», актриса и телеведущая — за свою карьеру она успела побывать в самых разных амплуа. Но чем дальше развивается ее путь, тем больше внимания приковано не к творчеству, а к личной жизни и громким заявлениям. В какие скандалы попадала знаменитость, расскажет «Радио 1».
Будущей артистке завидовали одноклассникиАнна Семенович родилась 1 марта 1980 года в Москве в семье директора мехового ателье Григория Тимофеевича и экономиста Татьяны Дмитриевны. У нее есть младший брат Кирилл. Большую роль в воспитании девочки сыграла бабушка по материнской линии, у которой она часто гостила. Родителей отца Анна не застала: они погибли в послевоенное время, поэтому Григорий Тимофеевич провел ранние годы в детском доме.
В возрасте двух лет Анна тяжело заболела и полгода провела в больнице с ревматоидным артритом. Болезнь удалось победить, но после выписки врачи порекомендовали родителям отдать дочь в спортивную секцию. Выбор пал на фигурное катание — уже в три года девочка встала на коньки. Лед увлекал ее не меньше, чем пение, которому она посвящала все свободное время.
В школьные годы Анна добилась серьезных результатов в спорте, регулярно ездила на соревнования, в том числе за границу. Однако отношения с одноклассниками складывались непросто: из-за поездок и возможности покупать фирменные вещи ей часто завидовали. За время учебы она сменила пять школ.
Почему бросила фигурное катаниеПосле школы Семенович поступила в Московскую академию физической культуры, где ее сразу выделили как перспективную спортсменку. С ней работали именитые наставники: заслуженный тренер СССР Елена Чайковская, заслуженный тренер России Наталья Линичук и заслуженный мастер спорта Геннадий Карпоносов. Анна не раз завоевывала призовые места на международных соревнованиях и даже вошла в список шести сильнейших фигуристов мира в танцах на льду.
С 1995 года она выступала с Владимиром Федоровым, завоевав с партнером множество международных наград. В 2000 году тандем Семенович и Романа Костомарова под руководством Линичук стал чемпионом России. Их дуэт считали вторым после Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха.
Три года Анна жила и тренировалась в США, но из большого спорта пришлось уйти. Травма мениска и последующая операция поставили точку на карьере фигуристки. Она пробовала вернуться на лед, но травмированное колено невыносимо болело. Полгода занятий на постоянных уколах не дали результата — продолжать выступления в таком режиме оказалось невозможно. В 21 год Семенович вернулась в Россию и отказалась от работы в балете Игоря Бобрина, Татьяны Тарасовой и Натальи Бестемьяновой.
Семенович в «Блестящих»Полгода Анна привыкала к мысли, что профессиональный спорт остался позади. Она вспомнила о другом увлечении — пении. На первых порах ей помог продюсер Даниил Мишин, и начинающая вокалистка примкнула к группе «Ангелы Чарли», созданной специально под нее. Дебютные композиции напоминали творчество «ВИА Гры», но ниша оказалась занята, а переход на формат R'n'B тогда еще не нашел популярности в России — коллектив прекратил существование.
Заметили артистку и на телевидении. Будучи ведущей программы «Адреналин-пати» на канале СТС, она познакомилась с участницами группы «Блестящие». Однажды Анна брала интервью у Жанны Фриске, Юлии Ковальчук и Ксении Новиковой, а после записи продюсеры предложили ей войти в состав коллектива. Семенович согласилась, бросив работу на ТВ.
В «Блестящих» она выступала несколько лет, снявшись в таких знаменитых клипах, как «Новогодняя песня», «Брат мой десантник» и «Восточные сказки». Кризис наступил, когда Анне предложили участие в «Ледниковом периоде». Концерты, съемки на телевидении и в кино в сочетании с тренировками подорвали иммунитет: она дважды перенесла пневмонию и переболела коклюшем. Поняв, что необходимо регулировать график, Семенович решила уйти из группы и начать сольную карьеру.
Съемки обнаженной и медаль от президентаВ 2008 году появились первые клипы на песни «На моря» и «Тирольская песня», вошедшие в дебютный альбом «Слухи». В дальнейшем певица пополняла дискографию синглами и дуэтами. Среди ярких работ — трек Boys с Артемом Пиндюрой, лирическая композиция «Люби» с Мартом Бабаяном и хит «Не просто любовь», вошедший в сотню лучших на территории России и стран СНГ.
В 2019 году Анна совместно с Митей Фоминым представила песню «Дети Земли», а в 2020-м коллеги снялись в откровенном клипе, представ перед камерой обнаженными. Осенью следующего года вышел ролик на трек «Ищу мужа», где Семенович появилась в образе «розовой пантеры», а перед Новым годом — хит «Мандарины-оливье», записанный вместе с Бьянкой.
В 2023 году дуэт со Славой «Бумеранг» занял первое место в хит-параде «Русского радио» и обеспечил исполнительницам попадание в номинацию «Золотого граммофона». В том же году Семенович вышла на сцену «Славянского базара» в полностью черном наряде, посвятив выступление умершему концертному директору Владимиру Цапиру, с которым проработала два десятилетия. В марте 2025-го указом президента ей вручили медаль «За труды в культуре и искусстве».
От радистки Зины до Снежной КоролевыА кинокарьера Анны началась в 2004 году с эпизода в культовой мистической картине «Ночной дозор» — экранизации романа Сергея Лукьяненко. Позднее она появилась в ситкоме «Вся такая внезапная» с Игорем Верником, Татьяной Абрамовой и Вадимом Медведевым, а также в шпионской комедии «Гитлер капут!» в образе радистки Зины. Семенович признавалась, что полюбила свою героиню, показавшуюся ей трогательной.
В 2021 году артистка снялась в новогоднем эпизоде сериала «Трудные подростки» на more.tv, где сыграла вымышленную версию самой себя в роли ведущей церемонии «Горящие сердца». А в историческом фильме «Гардемарины 1787. Мир», вышедшем два года спустя, Анна перевоплотилась в экранную супругу Александра Панкратова-Черного. Пригласить ее захотела лично Светлана Дружинина.Телевизионная карьера Семенович развивалась стремительно.
После «Адреналин-пати» она участвовала в проектах «Звезды на льду» и «Ледниковый период», где каталась с Вячеславом Разбегаевым и Алексеем Макаровым. В 2010–2011 годах появилась в реалити «Жена напрокат», а с июля 2010-го вместе с Михаилом Плотниковым вела кулинарное шоу «Барышня и кулинар» на ТВЦ. Артистка периодически появлялась в юмористических номерах «Уральских пельменей».
Осенью 2022 года Семенович участвовала в «Аватар-шоу», где судьи не смогли угадать, что за обликом Снежной королевы скрывается именно она. Параллельно она снималась в программе «Маска. Танцы», выступая в костюме Гадюки. Несмотря на болезнь и высокую температуру, впечатления от проекта остались самые приятные.
Осенью 2024 года Анна стала ведущей шоу «НоваЯ» на Пятом канале, где помогала героиням меняться внешне и внутренне. Зимой она возглавила «романтическое дог-шоу» «Давай повяжемся» на канале «Суббота!», а в декабре состоялась премьера программы «Поем и готовим», которую знаменитость вела вместе с шеф-поваром Василием Емельяненко.
Блогинг и скетчи про «индуса с телом ребенка»Семенович пробовала силы и в блогинге. В запрещенной сосцсети она выкладывала скетчи «Джимми и Аня» о любви «индуса с телом ребенка к женщине с фигурой богини» в паре с участником команды КВН «РУДН» Шевги Ахадовым. Речь пошла о случайном знакомстве Анны в Индии с молодым человеком, который по местным традициям стал ее мужем. Видео набирали большое количество просмотров, и артистка продолжила снимать новые серии.
Летом 2022 года экс-солистка «Блестящих» запустила собственный бренд нижнего белья и купальных костюмов для женщин с пышными формами. Она почти два года доводила идею до реализации, собирала пожелания клиенток — от выбора тканей до деталей застежек, чтобы учесть нюансы фигур и нагрузку на спину.
Романы с олигархами: предложили два миллиона за ночьСтатус «самой сексуальной женщины страны» породил множество слухов о романах Семенович с олигархами. Певица не скрывала, что в разное время за ней ухаживали политики, бизнесмены и миллиардеры из списка Forbes. Обсуждались и расценки за приватные встречи. По словам Анны, один бизнесмен предложил ей 100 тысяч долларов, а затем ставка резко возросла.
«Предлагали за ночь по два миллиона долларов. Отказала», — объясняла она.Первые длительные отношения у Семенович случились в молодости, когда она еще занималась фигурным катанием. Ее избранником стал Даниил Мишин, с которым она познакомилась в клубе. В конце 90-х молодой человек уже работал в сфере продюсирования и режиссуры. Он поддерживал Анну, когда та отправилась тренироваться в США, и ради свиданий пересекал Атлантический океан.
После возвращения фигуристки в Россию отношения испортились. Даниил созрел для создания семьи, но у девушки только начиналась творческая карьера, и жертвовать ею она не смогла. Спустя пять лет роман завершился расставанием.
Позднее Анна познакомилась в караоке-баре с бизнесменом по имени Руслан. Его интересы лежали в сфере недвижимости и IT-технологий. Мужчине не нравилось, что его возлюбленная поет в «Блестящих», но препятствием в покорении сцены он не стал. Около семи лет пара жила в формате гостевого брака: оба много работали и почти не пересекались. Для совместного проживания Руслан купил квартиру площадью 170 «квадратов» в Москве, а после расставания оставил ее Анне.
Во время участия в «Ледниковом периоде» за Семенович ухаживал предприниматель Дмитрий Кашинцев. Он приезжал на тренировки и кормил ресторанными обедами в том числе ее коллег, чем вызвал уважение. Анна называла его мужчиной мечты, но свадьбы не последовало.
Затем у Семенович вспыхнула страсть с банкиром-миллионером Иваном Станкевичем, которого она даже познакомила с мамой и бабушкой. Влюбленные жили вместе, но Семенович не выдержала ревности избранника и ушла. Также ходили слухи о романе с журналистом Дмитрием Губерниевым и длительных отношениях с гражданином Великобритании.
Однажды артистка появилась в программе «Давай поженимся!» в качестве невесты, однако найти себе там кого-то так и не смогла. Анна по-прежнему оставалась не замужем.
Женатый жених Семенович: долги и поездки за счет певицыВ 2022 году в Сети все чаще стали появляться подробности о новом избраннике артистки — бизнесмене из Германии Денисе Шреере. Вскоре Анна призналась, что они вместе с 2021 года. Первая встреча произошла в ресторане, где она попросила его подвинуться.
«Я спросила, не мешаю ли ему. Он ответил, совершенно меня не узнав, что не мешаю. В общем, покорил меня своей наглостью», — описывала тот момент Семенович.Затем выяснилось, что мужчина женат и у него есть ребенок в Германии. Анне пришлось оправдываться — она заявила, что никого не уводила из семьи, а Денис проходит через многоэтапный бракоразводный процесс, который на его родине может длиться годами. В материальном плане у предпринимателя не все гладко: его баланс в ФНС «ушел в минус» почти на 700 тысяч рублей, за последние два года он вышел из двух компаний, а третья в процессе ликвидации.
Одно время ходили слухи, что Шреер — брачный аферист, но пара опровергла это совместно. Тем временем поклонники негодуют, что на пальце звезды до сих пор нет кольца, и недоумевают, «зачем он ей нужен». Сама Анна не теряет надежды.
«Пока я нахожусь в статусе невесты. Не хочу превращать праздник в формальность с тысячью гостей, где каждому нужно уделять внимание. Вместо этого хочется просто насладиться моментом в теплой компании друзей и родных», — отмечала она.Известно, что артистка часто возит возлюбленного на курорты. Например, она подарила ему путешествие на Алтай, пара также отдыхала на горнолыжном курорте Манжерок, а весь январь провела в поездках по Пхукету, Бангкоку и Дубаю.
«Силикон или нет?»: споры о груди СеменовичНи для кого не секрет, что одна из самых обсуждаемых тем вокруг Семенович — ее пышные формы. Певица снималась для мужских журналов FHM, MAXIM и Playboy, став мечтой многих мужчин.
«Споры об этой груди меня просто достали. Мужчины в зале начинают обсуждать — силикон это или нет?» — рассказывала она в программе «Истории в деталях».
В интервью Лере Кудрявцевой Анна объяснила, что в 35 лет прошла обследование у маммолога и узнала, что патология передалась генетически.
«Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров. Гигантомастию ставят женщине, если у еее каждая грудь весит 2,5 килограмма», — поделилась Семенович.
Раз в несколько лет ей приходится делать операцию по уменьшению, иначе большой размер угрожает здоровью: давит на спину и затрудняет личную жизнь.
Зачем заморозила яйцеклеткиПоклонников давно волнует вопрос, почему певица до сих пор не стала матерью. Постоянные вопросы надоели Анне. По слухам, она пыталась забеременеть естественным путем, но ничего не получилось. В 2023 году Семенович решилась на заморозку яйцеклеток — уже второй раз в жизни, — и заявила, что готова стать мамой.
«Дорогие мои, кому смешно, вы можете проходить мимо и отписываться от меня. Я замораживаю яйцеклетки во столько, во сколько я этого хочу, и рожаю детей тогда, когда я этого хочу. Я не обязана спрашивать разрешения у вас. Захочу — и в 55 лет стану мамой, и в 60 стану мамой! И это прекрасно!» — эмоционально высказалась артистка.
«Я плакала»: переживания артистки из-за скандального видео
Одним из самых тяжелых моментов последнего времени для Семенович стал нервный срыв из-за слитого в Сеть видео с пляжа в Таиланде. На кадрах фигура певицы выглядела иначе, чем в ее блоге. Артистку попытались уличить в обмане: якобы она солгала по поводу похудения. Некоторые пользователи вовсе предположили, что Анна беременна. Сначала она хранила молчание, а затем заявила, что видео — фейк, и недоброжелатели с помощью фотошопа и ИИ подрисовали ей большой живот.
«Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла, я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась. — призналась Анна. — Только Денис сказал: «Да ладно, чего ты вообще, ты такая красивая, даже на этом видео, такая булочка, я тебя и такую бы любил!»
За артистку заступились многие звезды, включая Алену Водонаеву, которая не скрывает своего негативного отношения к полным людям. Тогда она еще не знала, что видео было подделкой. А в беседе с VOICE Анна рассказала, что жених пригрозил разобраться с ее обидчиком.
Семенович требует 10 млн рублей за куклу в виде себяСеменович обнаружила на популярном маркетплейсе картонную куклу с собственным изображением. О проблеме ей сообщил директор Денис Рольгейзер. Первой реакцией стал смех от абсурдности ситуации, но дальнейший поиск показал масштабы: в каталоге продавались куклы десятков российских и зарубежных звезд.
«За 20 лет в шоу-бизнесе я несколько раз сталкивалась с незаконным использованием моего образа в рекламных и коммерческих целях. Но такое увидела впервые», — прокомментировала певица.
Она сразу же обратилась к юристам и даже купила спорную куклу в качестве доказательства. Адвокат Майя Шевцова направила претензию с требованием выплатить компенсацию добровольно, а в случае отказе дело передадут в суд. Сумма иска — 10 миллионов рублей.
«Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение прав на охрану изображения гражданина и недопустимое использование чужой популярности в коммерческих целях», — подчеркнула Шевцова в беседе с изданием «МК».