Детство во времена блокады Ленинграда и падение с высоты 18 метров: удары судьбы циркового артиста Мстислава Запашного. Как сложилась его судьба?
16 мая 1938 года родился Мстислав Запашный, который вошел в историю советского и российского цирка как один из самых смелых и новаторских артистов своего времени. Представитель легендарной династии Запашных не просто продолжил семейное дело, а вывел его на совершенно иной уровень, создавая масштабные программы с хищниками, сложнейшими акробатическими элементами и уникальными трюками, аналогов которым практически не существовало. За внешним блеском манежа скрывалась тяжелая судьба, полная испытаний, травм, семейных драм и борьбы за право оставаться в профессии. Подробнее — в материале «Радио 1».
Как появилась цирковая династия ЗапашныхИстория знаменитой цирковой семьи началась задолго до рождения Мстислава Запашного. Родоначальником династии считают клоуна и музыкального эксцентрика Карла Томсона, который в конце XIX века гастролировал по Российской империи под сценическим именем Мильтон. Во время одной из поездок артист остался в России, женился и вскоре стал отцом дочери Лидии.
Девочка с ранних лет росла в атмосфере циркового искусства. Лидия прекрасно держалась в седле, занималась жонглированием и играла на фортепиано. Позднее она связала судьбу с Михаилом Запашным — человеком, который в тот момент даже не думал о цирковой карьере.
До выхода на манеж Михаил трудился грузчиком в Ейске и славился невероятной физической силой. После Гражданской войны на него обратил внимание знаменитый борец Иван Поддубный. Именно он предложил Запашному попробовать себя в цирке в качестве борца под псевдонимом Орленок. Со временем Михаил освоил акробатику и другие цирковые жанры, а семья окончательно превратилась в настоящую цирковую династию.
16 мая 1938 года у Лидии и Михаила родился сын Мстислав. Артист позже не раз шутил, что появился на свет буквально среди опилок циркового шапито. Кочевой образ жизни семьи привел к тому, что Запашных начали называть «белыми цыганами». Уже в детстве Мстислав поражал окружающих невероятной гибкостью и сложнейшими акробатическими элементами, за что получил прозвище «гуттаперчевый мальчик».
Блокадное детство Мстислава ЗапашногоДетские годы будущего артиста пришлись на одно из самых страшных времен в истории страны — блокаду Ленинграда. Город оказался в кольце, а семья Запашных переживала тяжелейшие испытания.
Мама Мстислава не смогла вовремя вернуться к детям после гастролей, поэтому забота о внуках легла на плечи бабушки Анны. Женщина практически в одиночку пыталась спасти детей в условиях голода, холода и постоянных бомбежек.
В первые дни войны дом Запашных уничтожила фугасная бомба. После этого семья переехала в цирк на Фонтанке. Именно там прошло тяжелое блокадное детство Мстислава. Свой первый заработок будущий артист получил еще ребенком — гонораром стала осьмушка хлеба.
Позднее семья перебралась в Поволжье. Там жизнь постепенно начала налаживаться, а Мстислав впервые вышел на арену. На сцену он поднялся в возрасте пяти лет вместе с братом Вальтером.
Первые успехи и уникальные акробатические номераПосле смерти Иосифа Сталина братья Запашные создали номер «Акробаты-вольтижеры», который быстро принес им известность. Зрители с изумлением наблюдали за трюками, которые артисты выполняли в воздухе. Многие элементы считались практически невозможными, а часть из них впоследствии так никто и не рискнул повторить.
Мстислава Запашного называли человеком-рекордом. Он постоянно испытывал собственные физические возможности, усложнял номера и стремился превзойти самого себя. Через десять лет после успеха «Акробатов-вольтижеров» артист кардинально изменил программу и пересадил акробатов на лошадей. Обновленный номер произвел настоящий фурор за рубежом. Во время гастролей в Японии и Франции постановка получила высшие награды и принесла Запашному международное признание.
Как Мстислав Запашный стал дрессировщикомСо временем артист решил попробовать себя в совершенно новом жанре. Мстислав Запашный создал масштабную постановку, в которой одновременно участвовали львы и слоны. Для циркового мира это стало настоящей сенсацией, поскольку объединить столь разных животных в одном пространстве считалось крайне рискованной задачей.
Позднее Запашный не только выступал на манеже, но и начал активно заниматься организационной работой. С начала 1990-х он руководил Сочинским государственным цирком, а в 2000-х возглавил Росгосцирк. Дело Мстислава Запашного продолжили представители младшего поколения знаменитой семьи — племянники Эдгард и Аскольд Запашные, а также сын артиста Мстислав-младший.
Тяжелые удары судьбы в жизни Мстислава ЗапашногоЖизнь артиста сложно назвать спокойной и благополучной. Судьба не раз подвергала его тяжелым испытаниям. Одной из самых страшных семейных трагедий стала история младшего брата Игоря Запашного. В приступе ревности он убил собственную супругу. После громкого преступления номера семьи начали массово убирать из цирковых программ.
Суд приговорил Игоря к смертной казни. Мстислав Запашный пытался спасти брата любой ценой. Он обратился за помощью к Галине Брежневой — дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. По воспоминаниям современников, артист буквально умолял ее вмешаться. В результате смертную казнь заменили 15 годами колонии строгого режима.
Еще одним страшным эпизодом стало падение Мстислава Запашного с высоты 18 метров. В 1961 году артист работал без страховки и сорвался из-под купола цирка. Врачи диагностировали у него 12 переломов и кровоизлияние в мозжечок.
В госпитале Мстислав провел восемь месяцев. После тяжелой травмы ему пришлось буквально заново учиться ходить. Однако артист не отказался от профессии. Благодаря изнурительным тренировкам он вернулся на манеж и вновь начал выполнять сложнейшие трюки.
После возвращения Запашный заметил, что тросы его подвески повреждены. Позднее выяснилось: неизвестный намеренно обработал их кислотой. Следствие так и не установило виновных.
Опасные хищники и смертельный риск на манежеРабота с животными также не раз ставила Мстислава Запашного на грань жизни и смерти. За номер «Слоны и тигры» артист получил государственную премию, однако одно из выступлений едва не закончилось катастрофой. Во время программы тигр внезапно набросился на слона. Испуганное животное бросилось в загон и смело хищника.
Тигр кинулся в сторону лошадей, а зрители начали паниковать. В критический момент Мстислав Запашный сумел накинуть на хищника веревку, вернуть его в клетку и продолжить представление, несмотря на шок публики. Цирковой манеж для него всегда оставался местом постоянного риска, где одна ошибка могла стоить жизни.
Последние годы и смерть Мстислава ЗапашногоВ последние годы жизни здоровье артиста серьезно ухудшилось. Мстислав Запашный перенес три инсульта и инфаркт мозга. Болезни постепенно прогрессировали, однако даже в тяжелом состоянии он продолжал интересоваться цирковым искусством и судьбой своей династии.
В конце августа 2016 года артиста госпитализировали в Сочи с ущемлением грыжи. Врачи провели операцию, которая прошла успешно, однако ослабленный организм не справился с последствиями болезни. 22 сентября 2016 года Мстислав Запашный скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.