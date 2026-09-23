«Он подарил мне книгу»: Мария Захарова рассказала, посвящал ли Сергей Лавров ей стихи
Мария Захарова рассказала о необычном увлечении главы МИД России Сергея Лаврова и призналась, что лично посвящённых ей стихов от министра никогда не получала.
Поводом для вопроса в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv стало недавнее интервью Лаврова Юлии Меньшовой. Министр рассказал, что продолжает писать стихи, однако теперь делает это преимущественно по особым случаям — для друзей, коллег и знакомых к юбилеям, праздникам и другим значимым датам.
Захарова призналась, что Лавров действительно дарил ей книгу со своими стихотворениями. Однако персонального произведения от министра не получала.
На вопрос, посвящала ли она сама Лаврову стихи, Захарова ответила с юмором, что её «поэтический» подарок руководителю выглядит совсем иначе.
«Я посвящаю ему работу свою, всё своё время на посту», — заявила представитель МИД.По словам Захаровой, именно работа в ведомстве и служение общему делу для неё являются главным способом выразить уважение руководителю. А стихотворное творчество Лаврова, судя по его словам, сегодня остаётся скорее личным увлечением и способом поздравить близких людей с важными датами.