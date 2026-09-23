«Подходят даже с бедой»: Мария Захарова рассказала, как её узнают в магазинах
Мария Захарова рассказала, что, несмотря на известность, иногда сама оказывается в обычных бытовых ситуациях — например, в магазине или супермаркете. Правда, полноценные походы за продуктами сейчас чаще заменяют заказы и покупки через маркетплейсы.
По словам официального представителя МИД России в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, встретить её в магазине всё же вполне реально. Обычно это происходит раз в несколько недель, когда нужно купить что-то конкретное или подготовиться к праздникам и приходу гостей. Иногда за покупками они с мужем заезжают вместе.
Гораздо интереснее для неё другая сторона известности — встречи с людьми, которые узнают её в общественных местах. Захарова призналась, что ситуации бывают совершенно разными: иногда человек подходит в момент, когда она очень спешит, а иногда хочет просто передать ей что-то важное.
«Я делаю все для того, чтобы уделить внимание. Люди подходят и с бедой, и просто с желанием что-то сказать важное. Ты можешь быть уставшей, можешь плохо себя чувствовать... Но я всегда стараюсь уделить внимание, как бы это ни было сложно. Я прекрасно понимаю, что я была в этой же позиции», — заявила дипломат.При этом Захарова старается не отмахиваться от людей и по возможности уделять им внимание. По её словам, к ней могут обратиться не только ради фотографии или привета, но и со своими проблемами.
Она призналась, что прекрасно понимает такие ситуации, поскольку сама когда-то была обычным сотрудником и наблюдала за известными людьми со стороны.
Именно поэтому, считает Захарова, даже очень занятый публичный человек может на несколько минут остановиться и выслушать того, кто к нему подошёл.