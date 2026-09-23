«Подходят даже с бедой»: Мария Захарова рассказала, как её узнают в магазинах

23 сентября 2026, 14:51

Мария Захарова рассказала о встречах с людьми на улице

Мария Захарова (Фото: Telegram / @MariaVladimirovnaZakharova)

Мария Захарова рассказала, что, несмотря на известность, иногда сама оказывается в обычных бытовых ситуациях — например, в магазине или супермаркете. Правда, полноценные походы за продуктами сейчас чаще заменяют заказы и покупки через маркетплейсы.





По словам официального представителя МИД России в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, встретить её в магазине всё же вполне реально. Обычно это происходит раз в несколько недель, когда нужно купить что-то конкретное или подготовиться к праздникам и приходу гостей. Иногда за покупками они с мужем заезжают вместе.



Гораздо интереснее для неё другая сторона известности — встречи с людьми, которые узнают её в общественных местах. Захарова призналась, что ситуации бывают совершенно разными: иногда человек подходит в момент, когда она очень спешит, а иногда хочет просто передать ей что-то важное.





«Я делаю все для того, чтобы уделить внимание. Люди подходят и с бедой, и просто с желанием что-то сказать важное. Ты можешь быть уставшей, можешь плохо себя чувствовать... Но я всегда стараюсь уделить внимание, как бы это ни было сложно. Я прекрасно понимаю, что я была в этой же позиции», — заявила дипломат.