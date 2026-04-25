Многие предсказания Жириновского сбываются — Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что многие прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского сегодня сбываются.
В документальном фильме «Владимир Жириновский» на телеканале «Россия 1» глава государства отметил, что его оценки будущего и предсказания оказываются точными. Слова приводит РИА Новости.
Жириновский руководил ЛДПР более 30 лет и был депутатом всех восьми созывов Госдумы. Политик ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после продолжительной болезни. 25 апреля 2026 года ему могло бы исполниться 80 лет.
Накануне Путин посетил выставку в московском «Манеже», приуроченную к юбилею политика.
