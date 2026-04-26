Трамп раскрыл, продолжает ли он общение с Путиным

26 апреля 2026, 19:09

Трамп заявил, что поддерживает связь с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что поддерживает связь со своим российским коллегой Владимиром Путиным.





При этом глава Белого дома отказался раскрывать дату последнего контакта и какие-либо подробности, заявив лишь, что действительно ведет переговоры.

«Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним (Путиным — прим. ред.) переговоры», — сказал американский лидер.