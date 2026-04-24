Путин обратился к армянам в годовщину геноцида

Президент России Владимир Путин направил обращение к армянскому народу по случаю 111-й годовщины Геноцида армян. Об этом сообщает 360.ru.



В своём послании он подчеркнул, что трагические события начала XX века сплотили народ, продемонстрировав его силу духа и приверженность традициям.

Российский лидер пожелал Армении и её гражданам благополучия, процветания и всего наилучшего, выразив уверенность, что будущие поколения сохранят культурное наследие и духовные ценности.

Отмечается, что геноцид армян в Османской империи признан рядом стран, а также Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.

