Пиар на погибших в Карабахе, фотосессия с оружием и люксы за кадром: как жена премьера Армении Пашиняна превратила трагедию в шоу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о «тяжелейшем экономическом положении», «дефиците бюджета» и «нужде в жертвах», в то время как его гражданская жена — Анна Акопян — купалась в роскоши. Женщина называет себя журналистом и общественным деятелем, но привлекает внимание публичными оскорблениями, неудачными пиар-акциями и коррупционными схемами. В какие именно скандалы попадала Анна Акопян — в материале «Радио 1».
Поддерживала оппозиционера
Уроженка Еревана со школьных лет мечтала заниматься журналистикой. По словам Анны, определиться с профессией ей помог профессор филологии, который жил по соседству. Он прочитал ее сочинение и остался под впечатлением.
Знакомство с Николом состоялось еще в те времена, когда Акопян училась в Ереванском государственном университете. Будучи первокурсницей, она попала в редакцию местной газеты, где Пашинян начал оказывать ей знаки внимания.
Еще не завершив обучение, Анна родила от него дочь Мариам, а через два года на свет появился их единственный сын Ашот. Не прошло и пяти лет, как на Никола, выступавшего с оппозиционными заявлениями, совершили покушение.
Напуганный нападением, он пропал с радаров, а беременная Акопян осталась одна с двумя детьми. Вторая наследница родилась в то время, когда ее отец находился неизвестно где.
Оказавшись в тяжелой ситуации, Анна не переставала поддерживать сбежавшего Пашиняна. В 2015-м она подарила ему еще одну дочь.
«Я понимал, что меня арестуют, будут судить и конфискуют имущество. Я не женился с одной целью — для защиты своей семьи», — объяснял свой поступок Никол.Акопян и Пашинян не только вместе жили, но и вместе работали. Одно время они трудились в газете «Армянское время», созданной оппозиционером. Анна сначала была политическим журналистом, а когда Никол скрывался или находился в тюрьме, занимала пост главного редактора. После возвращения он снова садился в свое кресло.
Стала женой премьера
В 2018-м массовые акции протеста привели Пашиняна к посту премьер-министра. Акопян поддержала гражданского мужа и начала бурную деятельность. Такое поведение стало неожиданностью для патриархальной Армении, где жены президентов и глав правительств часто оставались в их тени.
Сначала Анна основала гуманитарный фонд «Мой шаг» в честь акции Никола, который прошел со своими сторонниками через всю страну, проводя митинги и поднимая людей на восстание. Официально фонд занимался сбором средств на развитие образования, культуры и здравоохранения, а также на помощь нуждающимся семьям. Однако обнародованные отчеты вызвали немало вопросов.
Организация получала миллионы, больше половины из которых ушли на административные расходы. Реальная же деятельность ограничилась обновлением одного детсада и приобретением музыкальных инструментов и спортинвентаря для пары школ. При этом основательница фонда не жалела денег и много ездила за границу.
Например, как стало известно местному изданию «Панорама», во время визита в Италию она забронировала номер в одном из самых дорогостоящих отелей Рима.
Журналисты обратились в фонд с просьбой назвать источники финансирования поездки, но там им отказали, а заодно посоветовали пройти курсы, чтобы понимать, «кому и какие вопросы можно задавать». Именно этот ответ и заставил внимательно изучить деятельность всех фондов, основанных Акопян.
Крала из благотворительного фонда
Оказалось, что за семь лет деятельности «Мой шаг» израсходовал более миллиарда долларов. Подтвержденные траты включали поездки с проживанием в президентских люксах, коллекцию дизайнерских сумок, а также особняки в США и Канаде. Дома записали на сестру охранника Пашиняна.
Тех, кто просил объяснить нецелевое использование средств, Анна в соцсетях называла «дураками» и «ослами», а тех, кто раскрыл информацию о ее имуществе, — «безграмотной деревенщиной».
Деньги в этот фонд приходили от армян-меценатов, проживающих за рубежом, членов диаспор из разных частей света, а также некоммерческих организаций. Также через «Мой шаг» во время пандемии COVID-19 прошли средства от Всемирной организации здравоохранения и Международного валютного фонда.
Выделенные на строительство больниц средства использовались для других целей. Никол прикрыл отмыв денег, заявив, что их потратили на реабилитацию экономики Армении после карантина. Однако никаких изменений в этом плане не наблюдалось.
Прошлым летом местные предприниматели сообщили, что до них дошло послание от Акопян, потребовавшей найти 10 миллионов драмов (25 тысяч долларов) пожертвований. В случае отказа бизнесменам грозили серьезными проблемами. Основательница благотворительного фонда опровергла их слова, но позже ее письмо заметили журналисты в видеообращении к спонсорам.
Продвигала этикет и оскорбляла коллег
На счету Анны Акопян несколько гуманитарных проектов, но больше всего из них внимание привлекает «Учиться — это модно». Программа направлена на помощь новичкам-журналистам, продвижение грамотности и этикета. Однако сама Анна этих норм не придерживается, когда дело доходит до нападок на своих критиков или недоброжелателей Пашиняна.
Не так давно она резко высказалась в адрес редактора Бориса Мурази — представителя езидского меньшинства, поддержавшего впавшего в немилость первоиерарха Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II. Акопян обвинила Мурази в оказании интимных услуг экс-президенту республики Сержу Саргсяну и некоторым епископам. Она утверждала, что слышала об этом «много лет», и намекнула, что «в архивах некоторых учреждений могут храниться видеозаписи».
Прочитав ее пост, журналист Рубен Джамбазян обратил внимание на то, что это не просто анонимный троллинг, а публичное заявление одного из влиятельных лиц Армении, близкого к власти и обладающего солидным журналистским опытом.
«Ненормативная лексика может приносить облегчение в частной жизни, но ей нет места в официальном дискурсе — и уж тем более в социальных сетях», — отметил он.
Подобные выпады стали для Акопян обычным делом. В феврале этого года она разместила оскорбительный пост в адрес армянских дипломатов, назвав их «неуверенными в себе неудачниками без четкого понимания своей работы». После разразившегося скандала она удалила сообщение, а МИД, отвечая на запрос журналистов, заявил, что не может комментировать отсутствующий первоисточник.
Пиарилась за счет убитых горем семей
Когда конфликт в Нагорном Карабахе обострился, Анна Акопян активно использовала его для собственного пиара. В октябре она объявила о формировании отряда из 13 женщин, который после обучения должен был отправиться на защиту границ. Однако все закончилось на фотосессии с оружием. Военнослужащие, побывавшие на фронте, возмутились таким поступком.
Однако на этом Анна не остановилась. Она прибыла на передовую в командный пункт, где проходили оперативные совещания. Занимавший тогда пост начальника службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян потребовал, чтобы женщина покинула помещение, поскольку никаких зрелищных кадров там нет. Более того, гражданским нельзя находиться на совещаниях генералов. Через несколько часов офицера отозвали в Ереван, где уволили со службы.
Затем журналистка вместе с дочерьми отправилась в Лос-Анджелес. Там она выкладывала в соцсетях фотографии семей погибших военных и оставляла под ними эмоциональные подписи. После этого гражданскую жену Никола Пашиняна ждала новая порция критики со стороны общества, военных и политиков. Однако никакой ответственности за свое поведение Анна Акопян не понесла, сообщает телеканал 360.ru.