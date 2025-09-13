Аргентина пресекла «родильный туризм» из России
Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил о пересмотре миграционной политики страны, направленном на прекращение так называемого «родильного туризма» из России. Об этом он сообщил в интервью РБК.
По словам дипломата, власти Аргентины заключили с Россией соглашение об отмене виз с целью стимулирования культурного и туристического обмена, а не для практики, когда россиянки «прячут животы на границе», чтобы родить ребёнка и получить аргентинское гражданство.
Отмечается, что теперь после рождения ребёнка в Аргентине подать заявление на гражданство невозможно в связи с существенным ужесточением условий получения гражданства путем натурализации.
Таким образом, миграционная политика Аргентины ориентирована на легальное взаимодействие и обмен между странами, исключая злоупотребления в виде «родильного туризма».
