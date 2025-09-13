Аргентина пресекла «родильный туризм» из России

13 сентября 2025, 11:28

Посол Аргентины Виейра: «родильный туризм» из России прекращён

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявил о пересмотре миграционной политики страны, направленном на прекращение так называемого «родильного туризма» из России. Об этом он сообщил в интервью РБК.