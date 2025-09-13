Почетный консул Армении призвал диаспоры к участию в ЕДГ-2025
Овеян призвал диаспоры Армении участвовать в едином дне голосования в России
Почётный консул Армении в России и заслуженный строитель РФ Абрам Овеян призвал армянские диаспоры в стране активно участвовать в едином дне голосования.
В интервью СМИ2 он отметил, что таким образом соотечественники смогут поддержать демократический вектор страны, где они работают, учат и вносят вклад в науку и экономику.
«И, чтобы сохранить эту позитивную динамику, призываю всех соотечественников, проживающих в разных уголках РФ, прийти на избирательные участки в ближайшие выходные», — сказал собеседник.
Овеян подчеркнул, что комфортная, деловая и общественная среда в России способствует самореализации представителей диаспоры, и связал важность явки с идеями саммита ШОС о многополярном мироустройстве, где никто не доминирует над другими.
По его словам, безразличие к выборам ведёт к хаосу и войнам.