«Спектакль» с беспилотниками испортил отношения Польши и США

13 сентября 2025, 15:17

«Взгляд»: инцидент с дронами в Польше испортил отношения страны с США

Фото: iStock/MikeMareen

Отношения между Польшей и США значительно осложнились после инцидента с беспилотниками над европейской страной. Об этом сообщает издание «Взгляд».