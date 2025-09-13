«Спектакль» с беспилотниками испортил отношения Польши и США
Отношения между Польшей и США значительно осложнились после инцидента с беспилотниками над европейской страной. Об этом сообщает издание «Взгляд».
Отмечается, что Польша обвинила в причастности к запуску дронов Россию, не предоставив при этом доказательств этой версии.
Экс-помощник главы Пентагона Стивен Брайен в интервью порталу InsideOver высказал мнение, что произошедшее является провокацией со стороны Украины с целью добиться дополнительных поставок вооружений.
В свою очередь Минобороны России подчеркнуло, что не планировало поражать цели на польской территории. В ведомстве отметили, что максимальная дальность полёта российских беспилотников не превышает 700 километров. Москва также выразила готовность к консультациям с Варшавой для разъяснения ситуации.
Инцидент с беспилотниками значительно обострил отношения между странами и поставил под вопрос единство западных союзников.
