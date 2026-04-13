Политолог Геворгян оценила переговоры США и Ирана в Исламабаде и новую угрозу Трампа
Политолог Геворгян: угроза Трампа о блокировке акватории технически маловероятна
Многочасовые переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, завершились глубокой ночью 12 апреля без подписания каких-либо соглашений. Стороны разъехались, обвинив друг друга в срыве диалога, а президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады стратегически важного пролива, находящегося под контролем Тегерана.
Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с «Радио 1» заявила, что резкое заявление Дональда Трампа о блокировке акватории технически маловероятно.
«На сегодняшний день американские военные суда опасаются приближаться к иранским берегам. Как Трамп собирается блокировать пролив? Заблокировали иранцы. Это мало соотносится с реальностью на Земле», — сказала она.
Эксперт пояснила, что максимальные возможности США сейчас ограничены действиями в Аравийском море, однако попытка остановить танкеры с иранской нефтью фактически означает блокаду Индии и Китая, которые продолжают покупать это сырье.
По мнению аналитиков, перемирие, объявленное ранее, было лишь тактической паузой.
«Обстановка в регионе накаляется. Израильская армия уже наносит удары по территории Ливана. Поступают сообщения о том, что военное командование получило приказ готовиться к возобновлению полномасштабной операции против Ирана. Бессмысленны удары тактическим ядерным оружием. Для серьёзной наземной операции нужен минимум миллион человек, а такого США не наберут. Сейчас Иран находится в доминирующей позиции. Уязвимый, с потерями, но не проигрывающий», — отметила политолог.
Иранская делегация уже покинула Исламабад. Хотя в пакистанской столице остаются эмиссары Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, перспективы возобновления диалога туманны.
«Иранская сторона не воспринимает их как серьёзных переговорщиков. О чём бы с ними ни договориться, они не являются ответственными лицами, которые могут дать гарантии исполнения этих договоров», — объяснила Геворгян.
Таким образом, регион стоит на пороге нового витка военного противостояния, а дипломатические возможности пока полностью исчерпаны.