Политолог Геворгян оценила переговоры США и Ирана в Исламабаде и новую угрозу Трампа

13 апреля 2026, 12:48

Политолог Геворгян: угроза Трампа о блокировке акватории технически маловероятна

Многочасовые переговоры между делегациями США и Ирана, проходившие в столице Пакистана, завершились глубокой ночью 12 апреля без подписания каких-либо соглашений. Стороны разъехались, обвинив друг друга в срыве диалога, а президент США Дональд Трамп объявил о введении полной блокады стратегически важного пролива, находящегося под контролем Тегерана.





Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с «Радио 1» заявила, что резкое заявление Дональда Трампа о блокировке акватории технически маловероятно.





«На сегодняшний день американские военные суда опасаются приближаться к иранским берегам. Как Трамп собирается блокировать пролив? Заблокировали иранцы. Это мало соотносится с реальностью на Земле», — сказала она.

«Обстановка в регионе накаляется. Израильская армия уже наносит удары по территории Ливана. Поступают сообщения о том, что военное командование получило приказ готовиться к возобновлению полномасштабной операции против Ирана. Бессмысленны удары тактическим ядерным оружием. Для серьёзной наземной операции нужен минимум миллион человек, а такого США не наберут. Сейчас Иран находится в доминирующей позиции. Уязвимый, с потерями, но не проигрывающий», — отметила политолог.