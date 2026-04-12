Вэнс: Делегация США возвращается в родную страну, не достигнув сделки с Ираном

12 апреля 2026, 05:36

США и Иран не достигли соглашения по итогам переговоров в Исламабаде. С таким результатом американская делегация возвращается в родную страну, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэнса.





В субботу стороны начали диалог в пакистанской столице после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Тегераном.





«Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», — сказал по итогам переговоров Вэнс.