Вэнс: Делегация США возвращается в родную страну, не достигнув сделки с Ираном
США и Иран не достигли соглашения по итогам переговоров в Исламабаде. С таким результатом американская делегация возвращается в родную страну, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэнса.
В субботу стороны начали диалог в пакистанской столице после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Тегераном.
Иранскую делегацию возглавлял председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В её состав также вошли глава МИД страны Аббас Аракчи, секретарь совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка Абдольнасер Хеммати. Интересы США в диалоге, включая Вэнса, представляли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
«Мы возвращаемся в США, не достигнув соглашения», — сказал по итогам переговоров Вэнс.Он заявил, что США указали на свои «красные линии» и отметили аспекты, в которых могут пойти на компромисс. Однако Иран не принял американские инициативы. С точки зрения вице-президента, такой результат хуже для Тегерана, чем для Вашингтона.