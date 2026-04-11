США наращивают военную мощь на Ближнем Востоке перед переговорами с Ираном
США перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток на фоне предстоящих переговоров с Ираном. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Согласно последней информации, в ближайшие дни американский военный контингент в регионе могут пополнить от полутора до двух тысяч военнослужащих из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. При этом на боевое дежурство уже прибыли истребители и штурмовики, говорится в статье.
Переговоры между США и Ираном запланированы на 11 апреля в Исламабаде. Американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.
Напомним, что в прошлый раз Вашингтон начал наносить удары по Тегерану, несмотря на переговоры по иранскому «ядерному досье», последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
