Сотрудникам Белого дома разослали важное предупреждение на фоне событий вокруг Ирана
Белый дом предостерег своих сотрудников от использования служебного положения в спекулятивных торгах на рынках прогнозов на фоне последних событий вокруг Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Согласно данным издания, за 15 минут до официального заявления президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану на фьючерсных рынках нефти заключили сделки на сумму свыше 760 млн долларов. Причем весь объем операций пришелся всего на две минуты торгов. В материале отмечается, что три аккаунта на платформе Polymarket получили прибыль более 600 тыс. долларов на ставках, связанных с возможным прекращением огня.
Предупреждение направили по электронной почте всем сотрудникам 23 марта от управления по административным вопросам. Эту информацию подтвердил представитель Белого дома Дэвис Ингл. По его словам, президент поддерживает запрет на использование непубличной информации для получения финансовой выгоды.
Читайте также: