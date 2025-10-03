Политолог объяснил ключевые сигналы Путина на «Валдае»

03 октября 2025, 12:48

Политолог Фельдман: Путин на Валдае давал сигналы о новых правилах

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Четырехчасовое выступление Владимира Путина на заседании Валдайского клуба стало событием, задающим новые рамки для глобальной политики. По мнению экспертов, президент России не только констатировал окончательное формирование многополярного мира, но и продемонстрировал интеллектуальную планку, не оставляющую шансов западной риторике.





Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в эфире «Радио 1» сразу отметил разительный контраст с западными политиками, в частности, с Дональдом Трампом.





«Один человек эмоционирует, обращается к не очень квалифицированной внутренней аудитории, говорит в основном шутки-прибаутки, а через несколько дней президент России на высочайшем интеллектуальном уровне, общаясь с представителями мировой политологической элиты, задает совершенно другую планку дискуссии. Это не могло не обратить на себя внимание — и стиль, и интеллектуальная форма двух президентов кардинальным образом разнятся», — подчеркнул он.

«Президенту пришлось несколько раз успокаивать представителей натовских государств, говоря очевидную вещь про то, что Россия не собирается с ними воевать. Если бы на той стороне был абонент, способный воспринять этот сигнал и правильно его интерпретировать, то все должно было бы привести к разрядке. Но, к сожалению, абонент недоступен», — констатировал эксперт.

«Сначала в ходе первых дискуссий говорили о том, что многополярный мир складывается, потом говорили, что он близок к формированию. И это выступление Президента России можно считать конституционным — многополярный мир состоялся, и в нем теперь действуют совершенно другие правила», — отметил он.