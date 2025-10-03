03 октября 2025, 11:11

Додик просил Путина не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя

Владимир Путин и Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Президент Республики Сербской Милорад Додик призвал своего российского коллегу Владимира Путина не оставлять республику на откуп бюрократам из Брюсселя, которые не дают нормально жить.





Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин встретился с Додиком 2 октября на полях заседания дискуссионного клуба «Валдай», пишут argumenti.ru со ссылкой на ТАСС. По словам представителя Кремля, они недавно общались, однако продолжают активный диалог, поскольку есть много общих тем для дальнейшего обсуждения.





«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил, чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — приводит RT слова Додика.