ВЦИОМ: россияне доверяют президенту Путину на 79%

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 79,1%. Об этом стало известно из результатов опроса, опубликованного 3 октября на сайте ВЦИОМ.



Показатель одобрения его деятельности за период с 22 по 28 сентября равняется 75,4%. Кроме того, 60,1% респондентов выразили доверие премьер-министру Михаилу Мишустину.

В исследовании принимали участие около 1,6 тысячи россиян.

Ранее, в январе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал «огромную поддержку» президента, а 22 августа рейтинг доверия Путину составлял 79,2%.

Никита Кротов

