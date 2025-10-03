ВЦИОМ: россияне доверяют президенту Путину на 79%
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 79,1%. Об этом стало известно из результатов опроса, опубликованного 3 октября на сайте ВЦИОМ.
Показатель одобрения его деятельности за период с 22 по 28 сентября равняется 75,4%. Кроме того, 60,1% респондентов выразили доверие премьер-министру Михаилу Мишустину.
В исследовании принимали участие около 1,6 тысячи россиян.
Ранее, в январе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал «огромную поддержку» президента, а 22 августа рейтинг доверия Путину составлял 79,2%.
