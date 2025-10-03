Депутат Говырин: визит Путина на саммит G20 станет сигналом финансовому миру

03 октября 2025, 11:41

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Визит президента России Владимира Путина на саммит G20 в Йоханнесбурге станет сигналом финансовому миру. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.





Чиновник отметил, что участие Путина в саммите усилит влияние российской делегации. К тому же взаимодействие президента с лидерами других стран позволит продвинуть отечественные проекты в энергетике, транспорте и цифровых технологиях. Помимо этого, благодаря визиту Путина РФ удастся достичь расширения торговли с Азией, Африкой и Ближним Востоком.





«Кроме того, участие президента формирует сигнал для международных финансовых структур о том, что Россия сохраняет статус значимого игрока на глобальной арене», — сказал Говырин в беседе с NEWS.ru.