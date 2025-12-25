Политолог сделал заявление о причинах выбора Путина героем 2025 года
Согласно исследованию, каждый пятый россиянин считает Владимира Путина главным героем 2025 года. Такие данные озвучены руководителем департамента политических исследований аналитического центра ЦИОМ Михаилом Мамоновым в ходе круглого стола. Вторым по популярности ответом стали участники специальной военной операции, военные и ветераны. Их назвали человеком года в России 7% опрошенных.
О причинах такого выбора наших соотечественников в беседе с «Радио 1» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Он отметил, что, хотя руководство страной — это работа президента, люди ценят её уникальные результаты, которые привели к преображению России за последние четверть века. Журавлев напомнил, что фундаментальные изменения начались с 2000 года, когда внутри государства произошли революционные преобразования, без которых всё последующее развитие было бы невозможно.
«Я в это время был чиновником, прекрасно это помню. Прекрасно могу сравнить эпоху Ельцина с эпохой Путина. Это были революционные изменения. Мы их не очень заметили снаружи, потому что они в основном шли внутри. Но без них всего остального бы не было», — подчеркнул эксперт.Важнейшей вехой он назвал Мюнхенскую речь 2007 года, в которой Россия в корректной форме заявила о желании быть партнёром, а не объектом на международной арене. По словам Журавлева, это положило начало сложному, но необходимому процессу перехода к диалогу на равных. Эксперт также обратил внимание на символическую связь между фигурой президента и другими героями, отмеченными в опросе.
«Те, кто проголосовал за героев СВО, если строго говорить, тоже проголосовали за Путина. Потому что СВО возникло именно потому, что во главе страны стоял не Ельцин, а Путин», — отметил политолог.Отвечая на вопрос о роли России в формирующемся новом миропорядке, Дмитрий Журавлев заявил, что президент будет последовательно придерживаться курса на построение полицентричного мира. Эта позиция направлена не на установление новой гегемонии, а на создание устойчивой и сбалансированной международной системы.
«Когда-то президент сказал, что, выступая против гегемонии США, мы, в том числе защищаем их самих. Тогда почти никто его не понял. Это действительно так. Любой гегемонический режим ведет к развалу системы. Однополярного мира долго быть не может. Мы выступаем за многополярность, тем самым выступаем за устойчивость современной оптики. Не за лидерство России, а за устойчивость», — заявил Журавлев.На вопрос о так называемой «дилемме безопасности», когда усиление одного государства автоматически ослабляет другое, эксперт ответил, что эта концепция устарела. В XXI веке безопасность обеспечивается не наращиванием преимущества, а равновесными процессами. Многополярная модель, которую отстаивает Россия, повышает устойчивость и, следовательно, безопасность всех участников международных отношений, отметил Журавлев. Таким образом, укрепление России и её роли на мировой арене под руководством Владимира Путина создаёт основу для более стабильного и предсказуемого мира, заключил эксперт.