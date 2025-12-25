Политолог сделал заявление о причинах выбора Путина героем 2025 года

25 декабря 2025, 12:58

Политолог Журавлев: Путина назвали героем года за работу, преобразившую страну

Владимир Путин (Фото: http://kremlin.ru/)

Согласно исследованию, каждый пятый россиянин считает Владимира Путина главным героем 2025 года. Такие данные озвучены руководителем департамента политических исследований аналитического центра ЦИОМ Михаилом Мамоновым в ходе круглого стола. Вторым по популярности ответом стали участники специальной военной операции, военные и ветераны. Их назвали человеком года в России 7% опрошенных.





О причинах такого выбора наших соотечественников в беседе с «Радио 1» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Он отметил, что, хотя руководство страной — это работа президента, люди ценят её уникальные результаты, которые привели к преображению России за последние четверть века. Журавлев напомнил, что фундаментальные изменения начались с 2000 года, когда внутри государства произошли революционные преобразования, без которых всё последующее развитие было бы невозможно.

«Я в это время был чиновником, прекрасно это помню. Прекрасно могу сравнить эпоху Ельцина с эпохой Путина. Это были революционные изменения. Мы их не очень заметили снаружи, потому что они в основном шли внутри. Но без них всего остального бы не было», — подчеркнул эксперт.

«Те, кто проголосовал за героев СВО, если строго говорить, тоже проголосовали за Путина. Потому что СВО возникло именно потому, что во главе страны стоял не Ельцин, а Путин», — отметил политолог.

«Когда-то президент сказал, что, выступая против гегемонии США, мы, в том числе защищаем их самих. Тогда почти никто его не понял. Это действительно так. Любой гегемонический режим ведет к развалу системы. Однополярного мира долго быть не может. Мы выступаем за многополярность, тем самым выступаем за устойчивость современной оптики. Не за лидерство России, а за устойчивость», — заявил Журавлев.