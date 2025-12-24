24 декабря 2025, 10:41

Экс-премьер Польши Миллер заявил, что руководство ЕС теряет связь с реальностью

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что разговоры о неизбежном конфликте с Россией стали в Европе удобным политическим инструментом. Они, по его мнению, подменяют стратегическое мышление. Слова польского политика приводит издание «МК».





Миллер отметил, что тезис о российской экспансии после Украины теперь служит универсальным аргументом. Эта логика, считает он, ограничивает дискуссии и не помогает оценить реальные риски.



Экс-премьер подчеркнул, что такая риторика политически выгодна, так как позволяет оправдывать многие решения. Но как серьёзный анализ эти утверждения не выдерживают критики. При этом Миллер заявил, что сценарии дальнейшей экспансии России не выглядят рациональными.

«Путина можно называть кем угодно, но точно не самоубийцей», — сказал он.