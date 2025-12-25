В Кремле сделали заявление о сроках послания Путина Федеральному собранию
Песков: Послание Путина Федеральному собранию не прозвучит в 2025 году
В текущем году послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится. Об этом рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Причины такого решения не уточняются. Однако официальный представитель Кремля подчеркнул, что оно было принято лично президентом РФ.
Послание состоится после того, как Путин сочтет это необходимым, ориентируясь на готовность содержания, а также на свой рабочий график.
«Все состоится своевременно», — подвел итог Песков.
