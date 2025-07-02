Политолог спрогнозировал ответ России на действия Азербайджана

02 июля 2025, 16:42

Политолог Платошкин: Россия должна наложить санкции на Азербайджан

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В МИД республики Азербайджан вызвали посла России Михаила Евдокимова. Замминистра иностранных дел Араз Азимов выразил протест «в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами». Дипломат снова заявил о «глубокой обеспокоенности противоправными действиями, повлекшими гибель двух соотечественников и ранения некоторых из них».





Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин в беседе с «Радио 1» рассказал, что в ответ на недружественные действия азербайджанских властей России стоило бы наложить санкции.





«На территории России законно живут несколько миллионов граждан Азербайджана, занимаются хозяйственной деятельностью и переводят в год примерно полтора миллиарда долларов на родину. Это ведь означает, что Россия дает приют, кров и возможность работать людям, которым власть Азербайджана не может дать такой возможности», — сказал он.

«Президент Азербайджана стал единственным лидером стран СНГ, не приехавшим на 80 лет победы в Москву. А это ведь праздник для всех советских республик. Сотни тысяч выходцев из Азербайджанского СССР героически воевали на фронтах, десятки тысяч награждены орденами, медалями. Все остальные приехали», — поделился он.

«Азербайджанский народ хорошо к нам относится. Нужно, чтобы санкции касались тех, кто вносит раскол между русскими и азербайджанцами, прикрывая, например, культурное сотрудничество между нашими странами. Пользы от этого никому нет», — заключил собеседник.