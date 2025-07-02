Сын президента Азербайджана задолжал налоговой почти миллион рублей

Mash: долг сына Алиева за особняк в Барвихе составляет около 1 млн рублей
Фото: iStock/blinow61

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева должен налоговой 946 тысяч рублей за свой особняк в Барвихе, сообщает телеграм-канал Mash.



По данным телеграм-канала, роскошный дом площадью 1600 кв. м. расположен в элитном посёлке «Сады Майендорф». Цена особняка составляет примерно 2,7 млрд рублей.

Уточняется, что подмосковные налоговые инспекторы обращались в суд уже несколько раз и получали приказ о взыскании. Из-за того, что на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) дата рождения сына президента Азербайджана указана неверно, найти его налоговую задолженность непросто.

Анастасия Чубина

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