Сын президента Азербайджана задолжал налоговой почти миллион рублей

02 июля 2025, 15:03

Mash: долг сына Алиева за особняк в Барвихе составляет около 1 млн рублей

Фото: iStock/blinow61

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева должен налоговой 946 тысяч рублей за свой особняк в Барвихе, сообщает телеграм-канал Mash.