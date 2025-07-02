«Давно обострялось»: Политолог указал на антироссийские действия Азербайджана за последние несколько лет

02 июля 2025, 16:12

Политолог Платошкин: Азербайджан ведет антироссийскую деятельность давно

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Руководство Азербайджана демонстрирует желание на отход от дружественных отношений с РФ. Так считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.





Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что политика Азербайджана вполне предсказуема и не является чем-то новым, потому что после распада Советского Союза страны СНГ условно разделились на две группы: первые активно пытались возобновить интеграцию, развивать связи с Россией (Беларусь, Армения, Республики Средней Азии, за исключением Туркменистана), а вторые (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова) занимали либо антироссийскую политику, либо очень прохладную.





«Например, Армения входит в организацию договора коллективной безопасности с Россией по ДКБ. Азербайджан туда отказался входить. Армения имеет двусторонний договор о взаимной помощи с Россией, на их территории расположена российская военная база. А Азербайджан снес огромный радар раннего оповещения, который в советское время стоял у них и предупреждал о ракетном нападении на весь Советский Союз», — объяснил эксперт.

«Они либо воздерживались, либо не голосовали, но нас не поддерживали. Азербайджан оказывал Украине помощь, но они утверждали, что это не оружие. И в ходе так называемой Карабахской войны 2020 года было достигнуто регулирование, предусматривающее сохранение Нагорного Карабаха, однако это соглашение было Азербайджаном фактически ликвидировано. Российских миротворцев, если говорить своими словами, изгнали оттуда, и стотысячное армянское население подверглось этнической чистке», — рассказал политолог.

«Политика власти, не народа, Азербайджана антироссийская. Но, к сожалению, Российская Федерация все это глотала. Последнее обострение связано с задержанием в Екатеринбурге, с прекращением культурного сотрудничества с Россией. Какую связь с возможными ошибками правоохранительных органов имеет закрытие русских школ в Азербайджане, закрытие информационного агентства «Sputnik», арест граждан России? Если посмотреть на фотографии этих людей, то можно заметить синяки и ссадины. Эти антироссийские действия властей Азербайджана замечаются давно, и Россия на них не реагировала долгое время, а это воспринималось как слабость», — пояснил политолог.