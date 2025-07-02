Азербайджанского хулигана депортировали из России за сутки после избиения

Фото: iStock / Andrei310

Российские власти оперативно депортировали из страны 13-летнего подростка из Азербайджана, который вместе с друзьями избил 16-летнего оппонента в Санкт-Петербурге.



По данным Mash на Мойке, причиной конфликта стал спор в интернете. Подросток пришел на стрелку с друзьями, которые избили старшего парня.

Полиция быстро нашла семью агрессора, и уже через сутки подростка, его родителей, брата и сестру депортировали в Азербайджан.

Виктория Иванченко

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