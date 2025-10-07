От помощника ректора ЛГУ до президента Российской Федерации: Владимиру Путину 73 года. Политический путь главы государства
7 октября Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 73 года. За несколько десятилетий он прошёл путь от офицера внешней разведки КГБ до главы государства, определяющего курс страны на международной арене. О главных этапах его биографии, образовании, службе и политической карьере расскажет «Радио 1».
Происхождение и образование Владимира ПутинаВладимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сегодня — Санкт-Петербургский государственный университет), выбрав кафедру международного права.
После вуза Путин прошёл курсы переподготовки оперативного состава Комитета государственной безопасности в Ленинграде (1976) и Москве (1979) при Высшей школе КГБ имени Дзержинского. В 1985 году завершил обучение в Краснознамённом институте КГБ СССР имени Андропова (ныне Академия внешней разведки).
В 1997 году он защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук в Санкт-Петербургском горном институте.
Работа в органах государственной безопасностиПосле окончания университета в 1975 году Владимира Путина направили на службу в КГБ СССР. Он начал карьеру в секретариате, затем работал в контрразведывательном подразделении Управления КГБ по Ленинградской области.
После прохождения подготовки в Москве Путин перешёл в Первый отдел (внешняя разведка) того же управления. В 1985 году был направлен в представительство КГБ в Германской Демократической Республике (ГДР), где служил в Дрездене.
До 1990 года он занимал должности старшего уполномоченного, помощника и старшего помощника начальника отдела. В январе 1990-го Путин вернулся в СССР.
Начало политической карьеры Путина: работа в мэрии Санкт-ПетербургаС февраля 1990 года Владимир Путин работал помощником ректора ЛГУ по международным вопросам, а затем стал советником Председателя Ленинградского городского совета Анатолия Собчака, будущего мэра Санкт-Петербурга. В июне 1991 года Путин возглавил Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга). Он занимался вопросами международного сотрудничества, инвестициями и экономическими связями города.
Во время событий августа 1991 года, когда группа членов ГКЧП предприняла попытку государственного переворота, Путин вместе с руководством мэрии Ленинграда выступил против действий ГКЧП. В тот же период он подал заявление об увольнении из органов госбезопасности.
С 1992 года занимал пост заместителя мэра Санкт-Петербурга, сохраняя при этом руководство Комитетом по внешним связям. Когда Собчак стал главой городского правительства, Путин стал его первым заместителем. После объединения постов мэра и главы правительства он занял должность заместителя мэра — Председателя Комитета по внешним связям.
Работа в администрации президента РоссииПосле поражения Анатолия Собчака на выборах мэра в июне 1996 года Путин покинул свой пост и переехал в Москву. Уже в августе того же года он получил назначение заместителем руководителя Управления делами президента РФ, где курировал юридическое управление и вопросы, связанные с зарубежной собственностью России. В марте 1997 года стал заместителем руководителя Администрации президента — начальником Главного контрольного управления.
С мая по июль 1998 года занимал пост первого заместителя руководителя администрации президента, сотрудничая с Анатолием Чубайсом и Валентином Юмашевым.
Руководство ФСБ и назначение главой правительстваВ июле 1998 года Владимира Путина назначили директором Федеральной службы безопасности РФ. Одновременно с этим, с марта по август 1999 года, он исполнял обязанности секретаря Совета безопасности России.
9 августа 1999 года президент Борис Ельцин заявил об отставке правительства Сергея Степашина и предложил Госдуме утвердить Путина на пост премьер-министра, назвав его своим преемником. В тот же день Путин был назначен первым заместителем Председателя правительства РФ и временно исполняющим обязанности главы кабинета министров.
16 августа 1999 года Государственная дума утвердила его в должности Председателя правительства РФ — за кандидатуру проголосовали 233 депутата из 439.
Владимир Путин — президент Российской Федерации (2000–2008)С 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Владимир Путин исполнял обязанности президента России после отставки Бориса Ельцина. На досрочных выборах 26 марта 2000 года Путин набрал 52,94% голосов, заняв первое место. Инаугурация состоялась 7 мая 2000 года.
На выборах 14 марта 2004 года его переизбрали на второй срок с результатом 71,31% голосов.
Премьер-министр и лидер «Единой России» (2008–2012)В 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев. 8 мая 2008 года Госдума утвердила Владимира Путина Председателем Правительства (392 депутата «за», 56 — «против»). В тот же день был подписан президентский указ о его назначении.
Путин возглавлял правительство до 7 мая 2012 года. В 2008–2012 годах занимал пост Председателя партии «Единая Россия», оставаясь при этом беспартийным.
Возвращение к президентству (2012–2024)24 сентября 2011 года съезд партии «Единая Россия» выдвинул Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2012 года. 4 марта 2012 года он вновь одержал победу, получив 63,6% голосов. Инаугурация состоялась 7 мая 2012 года.
Согласно поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года, срок президентских полномочий был увеличен до шести лет. 18 марта 2018 года Путин был переизбран на очередной срок, получив 76,69% голосов. 17 марта 2024 года он вновь победил на выборах с результатом 87,28% голосов — наибольшим в истории российских президентских выборов. 7 мая 2024 года состоялась инаугурация Владимира Путина на новый шестилетний срок.
В должности президента Путин является Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами РФ, Председателем Государственного совета и Совета безопасности Российской Федерации.
Общественная деятельность Владимира ПутинаС 2013 года Владимир Путин возглавляет Общероссийское общественное движение «Народный фронт "За Россию"», созданное по его инициативе как объединение общественных и политических сил.
С 2010 года он является Председателем попечительского совета Русского географического общества; с 2013 года — МГУ имени М. В. Ломоносова; с 2019 года — наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей»; с мая 2025 года — Российской академии наук.
Звания, награды и почётные титулы
- Воинское звание: полковник в отставке;
- гражданская служба: действительный государственный советник РФ I класса (1997);
- государственные награды России: ордена «Знак Почёта» (1988), Почёта (1996);
- иностранные ордена: Почётного легиона (Франция, 2006), Хо Ши Мина (Вьетнам, 2001), «Алтын кыран» (Казахстан, 2004), Исмоили Сомони I степени (Таджикистан, 2007), Заида (ОАЭ, 2007), «За выдающиеся заслуги» (Узбекистан, 2008), Освободителя (Венесуэла, 2010), Дружбы народов (Беларусь, 2013), Республики Сербии I степени (2014), Дружбы (КНР, 2018), «Уацамонга» (Южная Осетия, 2018), «Агостиньо Нето» (Ангола, 2019) и др;
- церковные награды: орден Святого равноапостольного князя Владимира I степени (РПЦ, 2002), орден «Славы и Чести» (РПЦ, 2007), орден Святого благоверного князя Александра Невского (РПЦ, 2024), орден Святого Саввы I степени (Сербская православная церковь, 2011);
- почётные гражданства: Казани (2005), Санкт-Петербурга (2006), Астрахани (2008), Сортавалы (2010), Севастополя (2016), Чеченской Республики (2024);
- научные и общественные звания: почётный доктор и член ряда российских и зарубежных академий и университетов — включая Российскую военно-медицинскую академию, Санкт-Петербургский университет, Туркменский государственный университет, Ереванский и Бакинский университеты, Белградский университет, Университет им. Дж. Неру (Индия);
В честь Владимира Путина названы проспект в Грозном (2008), вершина в Тянь-Шане (Киргизия, 2011), улицы в Вифлееме (Палестина, 2012) и Цхинвале (Южная Осетия, 2019).