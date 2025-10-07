В правительстве Франции ответили на вопрос об отставке Макрона

07 октября 2025, 10:56

И.о. министра Берже: Макрон не покинет пост из-за политического кризиса в стране

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается подавать в отставку, несмотря на продолжающийся политический кризис в стране. Об этом сообщила и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже в эфире телеканала TF1.





По ее словам, президент не должен и не станет покидать свой пост, так как его выбрал сам народ.

«Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем», — сказала чиновница.