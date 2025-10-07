В правительстве Франции ответили на вопрос об отставке Макрона
И.о. министра Берже: Макрон не покинет пост из-за политического кризиса в стране
Президент Франции Эммануэль Макрон не собирается подавать в отставку, несмотря на продолжающийся политический кризис в стране. Об этом сообщила и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже в эфире телеканала TF1.
По ее словам, президент не должен и не станет покидать свой пост, так как его выбрал сам народ.
«Президент не должен и не будет уходить в отставку... Президент был избран и переизбран демократическим путем», — сказала чиновница.Недовольство среди населения Франции вызвал недавний уход премьер-министра страны Себастьяна Лекорню. Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на опрос Odoxa-BackBone Consulting, на фоне этого события большинство французов выступает за отставку Макрона.