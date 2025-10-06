Глава ЕК: слова Путина на «Валдае» требуют особого внимания Европы
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов по вотуму недоверия призвала представителей ЕС «очень внимательно выслушать» ежегодное выступление президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь российского лидера прозвучала на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе «Валдай». Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам», — заявила Урсула фон дер Ляйен.По её словам, российский лидер возложил ответственность за продолжение агрессивной войны в Украине на Европу. Фон дер Ляйен подчеркнула важность анализа выступления Путина для выработки стратегических решений Евросоюза.