Виктор Орбан рассказал, почему Венгрия не переходит на евро
Венгрия не станет менять национальную валюту на евро, так как не хочет еще больше зависеть от Евросоюза. Такое мнение выразил премьер-министр страны Виктор Орбан, чьи слова цитирует Economx.
По его словам, переход на евро связал бы Венгрию с ЕС еще сильнее. При этом политик подчеркнул, что сегодня Европейский союз находится на стадии распада.
Отсутствие кардинальных изменений в ЕС в ближайшие один-два года приведет к дальнейшему ослаблению организации, превратив её в незначительное явление в нашей жизни. Ни представители бюрократического аппарата Брюсселя, ни лидеры ключевых стран Евросоюза не демонстрируют готовности и компетенции для осуществления необходимых преобразований, добавил премьер-министр Венгрии.
Читайте также: