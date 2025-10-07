Виктор Орбан рассказал, почему Венгрия не переходит на евро

07 октября 2025, 05:36

Виктор Орбан назвал причину отказа Венгрии переходить на евро

Фото: istockphoto / darkojow

Венгрия не станет менять национальную валюту на евро, так как не хочет еще больше зависеть от Евросоюза. Такое мнение выразил премьер-министр страны Виктор Орбан, чьи слова цитирует Economx.