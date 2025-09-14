14 сентября 2025, 13:15

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Дмитрий Медведев стал политиком вместо преподавателя права, добрался до поста президента России и поставил рекорд по пребыванию в должности премьер-министра. Его публикации в Telegram, как ранее в Twitter, читают многие мировые лидеры. Сегодня, 14 сентября, Медведев отмечает 60-летний юбилей.







Детство, образование и знакомство с Путиным: биография Дмитрия Медведева

Полезные связи и начинающий политик

Дмитрий Медведев и Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)



Президент, поклонник Apple и популярный пользователь Twitter

Барак Обама и Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов)

«Всем привет! Я в Твиттере и это мое6 первое сообщение!», — написал тогда глава государства.

Премьер-министр и рекордсмен

«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию [пенсий]. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» — пообещал Медведев пенсионерке из Крыма, пожаловавшейся на маленькие пенсии.

Новый пост в России и перепалка с «дедулей» Трампом

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)



Любовь к жене и хард-року со школьной скамьи

«Я потерял интерес к урокам. Мне было гораздо интереснее общаться с моей будущей женой», — когда-то делился политик.

Дмитрий и Светлана Медведевы (Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов)



«Когда я начинал слушать Deep Purple, то конечно же, не мог себе представить, что буду вот так с вами сидеть за этим столом», — рассказал им Медведев.