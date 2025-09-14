Работа дворником, знакомство с Путиным и угрозы от Трампа: «Лучшему сетевому хулигану» Дмитрию Медведеву 60 лет
Дмитрий Медведев стал политиком вместо преподавателя права, добрался до поста президента России и поставил рекорд по пребыванию в должности премьер-министра. Его публикации в Telegram, как ранее в Twitter, читают многие мировые лидеры. Сегодня, 14 сентября, Медведев отмечает 60-летний юбилей.
Детство, образование и знакомство с Путиным: биография Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев появился на свет 14 сентября 1965 года в семье педагогов в Ленинграде. Его отец Анатолий Афанасьевич был профессором в техническим институте, а мать преподавала биологию в педагогическом университете.
Высокие должности родителей в сфере образования не приносили им больших доходов. В ранних интервью Дмитрий вспоминал, что мечтал о джинсах и пластинках любимой группы Deep Purple, но семья не могла себе этого позволить.
Семья проживала в Купчине, где будущий политик проводил свое детство. Оценки в школе радовали, а после нее мальчик занимался греблей на байдарках. После школы он поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. В студенческие годы подрабатывал на стройке и дворником.
Получив диплом, пошел в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию и стал преподавателем. Его научным руководителем был будущий мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Именно он натолкнул талантливого студента на мысль о политической карьере.
Сначала Медведев стал советником Собчака в Ленсовете, а после его избрания мэром вошел в юридическую команду. Там он познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным, с которым до сих пор сохраняет тесные связи. После отставки Собчака их пути разошлись: Путин уехал работать в столицу, а Медведев вернулся в вуз.
Полезные связи и начинающий политик
В 1999-м Дмитрий Медведев перебрался в Москву. Занимающий тогда пост премьера Путин вспомнил о талантливом юристе, предложив ему стать заместителем главы аппарата правительства Дмитрия Козака. Позже Медведев добился повышения до замглавы администрации президента. Так начинающий политик начал работать в Кремле.
Приобретенный опыт в работе на Собчака пригодился ему в предвыборном штабе Путина в 2000-м. Медведев справился со своими обязанностями, и кандидат набрал 53% голосов, став победителем в первом туре. С того момента Дмитрий совмещал деятельность в Кремле с должностью заместителя председателя и руководством советом директоров «Газпрома».
Три года спустя он возглавил администрацию президента, сменив своего начальника Александра Волошина, который вышел на пенсию. В 2005-м неожиданно перешел на должность вице-премьера, отвечающего за реализацию национальных проектов. Это назначение многие восприняли как начало предвыборной кампании Медведева к следующим президентским выборам. Его основным конкурентом считался первый вице-премьер Сергей Иванов.
Президент, поклонник Apple и популярный пользователь Twitter10 декабря 2007 года кандидата Дмитрия Медведева на пост президента выдвинули четыре партии: «Единая Россия», Аграрная партия, «Гражданская сила» и «Справедливая Россия». Владимир Путин поддержал их решение, отметив, что знает политика много лет. Предвыборный штаб возглавил Сергей Собянин, взявший до завершения голосования отпуск. Избиратели отдали за Медведева 70,28% голосов. В своей предвыборной речи он назвал ключевыми приоритетами создание новых возможностей для страны и ее интеграцию в международные структуры. Тогда же прозвучали его слова о том, что свобода лучше несвободы.
Спустя несколько месяцев после инаугурации Медведева началось обострение конфликта между Грузией и Южной Осетией. Третий президент РФ приказал отправить войска на защиту мирного населения восставших против Тбилиси регионов. Вскоре лидеры Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования.
Критика западных стран не помешала Медведеву провести переговоры с американским коллегой Бараком Обамой в США. Во время поездки он также встретился с основателем компании Apple Стивом Джобсом, и тот подарил новый смартфон iPhone 4 еще до старта его продаж. Тогда Медведев считался поклонником линейки. В штаб-квартире Twitter создал аккаунт, который начал активно вести. В первом посте, приветствуя пользователей, он опечатался.
«Всем привет! Я в Твиттере и это мое6 первое сообщение!», — написал тогда глава государства.Такая открытость сделала его аккаунт одним из самых главных в российском сегменте соцсети.
Премьер-министр и рекордсменКогда Владимир Путин вернулся на пост президента, Дмитрий Медведев возглавил правительство, просидев на этом кресле больше восьми лет — это самый большой срок среди всех премьер-министров современной России.
За этот период он значительно укрепил экономику, внедрив меры поддержки предпринимателей, контролировал крупные проекты по возведению дорог, мостов и обновлению аэропортов, провел пенсионную и налоговую реформы.
«Просто денег нет сейчас. Найдем деньги — сделаем индексацию [пенсий]. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!» — пообещал Медведев пенсионерке из Крыма, пожаловавшейся на маленькие пенсии.Особое внимание уделял цифровизации государственных услуг и развитию IT-отрасли, включая поддержку инновационных кластеров. В то время Медведев пытался сочетать стабильность в экономике с модернизацией страны, тем самым повысив имидж правительства и проявив себя как опытного управленца и публичного политика. В январе 2020-го он объявил о своем уходе с поста председателя правительства.
Новый пост в России и перепалка с «дедулей» ТрампомПутин назначает премьером Михаила Мишустина и создает должность зампреда Совбеза РФ. После назначения на нее Дмитрий Медведев пропадает из общественной повестки почти на год. Он проводит закрытые совещания и перестает быть такой медийной фигурной, какой был на посту президента и премьера. Он возобновил активность в социальных сетях лишь в 2021-м, начав публиковать резкие заявления, которые не остались без внимания интернет-аудитории и вернули былую популярность.
Стоит отметить, что после начала СВО Медведев стал самым активным критиком киевского режима и поддерживающих его западных союзников. Он не стеснялся в выражениях в адрес украинских и европейских властей.
Недавно Медведев вступил в онлайн-перепалку с президентом США Дональдом Трампом и сенатором Линдси Грэмом*, назвав их «дедулями» и напомнив им о системе ядерного возмездия «Мертвая рука». Трамп же посоветовал Медведеву «следить за своими словами», так как он «вступает на очень опасную территорию». После этого подписчики завалили Telegram-канал Медведева виртуальными подарками и присвоили ему звание «Лучшего сетевого хулигана».
Любовь к жене и хард-року со школьной скамьиДмитрий Медведев женат на своей однокласснице Светлане (в девичестве Линник). Их отношения начались еще в седьмом классе. Чтобы побыть больше времени вместе, пара часто прогуливала уроки. Церемония бракосочетания состоялась в 1993-м, а спустя два года на свет появился сын Илья.
«Я потерял интерес к урокам. Мне было гораздо интереснее общаться с моей будущей женой», — когда-то делился политик.Помимо ведения соцсетей, Медведев занимается фотографией и часто делится новыми снимками с подписчиками. Также он является большим поклонником хард-рока. В 2011-м, когда группа Deep Purple приехала с концертом в Москву, Медведев пригласил музыкантов в свою резиденцию в Горках.
«Когда я начинал слушать Deep Purple, то конечно же, не мог себе представить, что буду вот так с вами сидеть за этим столом», — рассказал им Медведев.Он признался, что ходил на четыре их концерта, а также пожелал успешно выступить в Москве. В знак уважения барабанщик Иэн Пэйс подарил политику свои барабанные палочки. По неизвестной причине на выступлении любимой группы в «Олимпийском» он не был.
*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.