Медведев посетил границу России со страной НАТО

05 сентября 2025, 20:16

Медведев посетил российско-финскую границу и призвал усилить её защиту

Дмитрий Медведев (фото: Telegram @drozdenko_au_lo)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку к пункту пропуска на российско-финской границе в городе Светлогорске Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.