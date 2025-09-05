Достижения.рф

Медведев посетил границу России со страной НАТО

Медведев посетил российско-финскую границу и призвал усилить её защиту
Дмитрий Медведев (фото: Telegram @drozdenko_au_lo)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку к пункту пропуска на российско-финской границе в городе Светлогорске Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.



Медведева сопровождал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во время визита они осмотрели инфраструктуру пункта пропуска и обсудили вопросы обеспечения безопасности на границе.

В ходе инспекции были затронуты темы усиления контроля и предотвращения возможных угроз на границе.

Отметим, что 2 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия считает себя победителем во Второй мировой войне с СССР, поскольку сохранила независимость. Эти высказывания вызвали резкую реакцию в российской общественности и стали поводом для усиления внимания к безопасности на приграничных территориях.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1