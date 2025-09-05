Медведев посетил границу России со страной НАТО
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев совершил рабочую поездку к пункту пропуска на российско-финской границе в городе Светлогорске Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.
Медведева сопровождал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во время визита они осмотрели инфраструктуру пункта пропуска и обсудили вопросы обеспечения безопасности на границе.
В ходе инспекции были затронуты темы усиления контроля и предотвращения возможных угроз на границе.
Отметим, что 2 сентября президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Финляндия считает себя победителем во Второй мировой войне с СССР, поскольку сохранила независимость. Эти высказывания вызвали резкую реакцию в российской общественности и стали поводом для усиления внимания к безопасности на приграничных территориях.
