Медведев предупредил о риске ввоза в Россию опасных биологических видов

08 сентября 2025, 21:26

Медведев: недружественные страны могут завезти в РФ опасные организмы

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность возможностью преднамеренного ввоза на территорию страны опасных микроорганизмов, растений и животных со стороны недружественных государств. Об этом он сообщил в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза, посвящённого вопросам биологической безопасности. Соответствующая публикация появилась на странице политика во «ВКонтакте».





Медведев отметил, что подобные действия могут рассматриваться как форма биологической борьбы. По его словам, преднамеренное распространение инвазивных видов представляет серьёзную угрозу, поскольку среди них встречаются возбудители тяжёлых инфекций, вредоносные насекомые, сорные растения и даже водные животные, способные нанести урон экосистеме и здоровью людей.





«Среди подобных, как их принято называть, инвазивных живых организмов есть и возбудители тяжелых инфекционных заболеваний, и насекомые-вредители, и растения всякого рода сорные, и некоторые виды животных, которые обитают в воде», — подчеркнул Медведев.