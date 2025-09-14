Медведев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени от Путина
Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ от 14 сентября опубликовали на официальном интернет‑портале правовой информации.
В документе говорится, что награду присудили «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации».
Ранее, 8 сентября, Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В указе глава государства отметил мужество, отвагу и самоотверженность генерала армии.
Кроме того, 6 сентября, президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени певице Ларисе Долиной.
