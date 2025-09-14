Достижения.рф

Медведев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени от Путина

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий указ от 14 сентября опубликовали на официальном интернет‑портале правовой информации.



В документе говорится, что награду присудили «за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации».

Ранее, 8 сентября, Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В указе глава государства отметил мужество, отвагу и самоотверженность генерала армии.

Кроме того, 6 сентября, президент вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени певице Ларисе Долиной.

Никита Кротов

