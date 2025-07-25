25 июля 2025, 16:44

Фото: istockphoto / BABAOUI CHOUAAIB

24 июля в районе спорной территории у храма Та Моан Тхом произошло вооружённое столкновение между армиями двух стран. Обе стороны обмениваются артиллерийскими ударами, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Более 100 тысяч человек эвакуированы, границы закрыты, дипломатическая напряжённость нарастает. О причинах обострения, историческом контексте конфликта и последствиях для туристов ​расскажет «Радио ​1».





Содержание Столкновения у храма Та Моан Тхом: что произошло Масштаб боевых действий расширяется: закрытие границ и эвакуация Районы, охваченные боевыми действиями История конфликта: споры длиной более века Способы урегулирования спора Сколько россиян находятся в Таиланде

Столкновения у храма Та Моан Тхом: что произошло

«Внутриполитические разногласия в Таиланде между военными и временно отстраненной от власти премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават стали одной из причин начала конфликта. Не так давно политик имела неосторожность пожаловаться на военных в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром (Камбоджи — ред.) Хун Сеном», — рассказала директор Центра АСЕАН МГИМО, востоковед Екатерина Колдунова в беседе с «Газетой.Ru».

Масштаб боевых действий расширяется: закрытие границ и эвакуация

Районы, охваченные боевыми действиями

История конфликта: споры длиной более века

Способы урегулирования спора

Сколько россиян находятся в Таиланде