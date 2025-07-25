Раненые дети, танки и тысячи русских туристов: что известно о вооруженном конфликте Таиланда и Камбоджи, причины эскалации, жертвы
24 июля в районе спорной территории у храма Та Моан Тхом произошло вооружённое столкновение между армиями двух стран. Обе стороны обмениваются артиллерийскими ударами, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Более 100 тысяч человек эвакуированы, границы закрыты, дипломатическая напряжённость нарастает. О причинах обострения, историческом контексте конфликта и последствиях для туристов расскажет «Радио 1».
Столкновения у храма Та Моан Тхом: что произошло24 июля вблизи спорной границы между Таиландом и Камбоджей, в районе провинции Оддар-Миенчей, вспыхнуло очередное вооружённое столкновение. Очаг конфликта — зона у древнего храма Та Моан Тхом, находящегося на оспариваемой территории.
«Внутриполитические разногласия в Таиланде между военными и временно отстраненной от власти премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават стали одной из причин начала конфликта. Не так давно политик имела неосторожность пожаловаться на военных в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром (Камбоджи — ред.) Хун Сеном», — рассказала директор Центра АСЕАН МГИМО, востоковед Екатерина Колдунова в беседе с «Газетой.Ru».
Она добавила, что об этом разговоре узнала общественность, что и стало первопричиной возобновления пограничного конфликта. Согласно заявлению командования армии Таиланда, камбоджийская сторона применила разведывательный беспилотник, а затем предприняла попытку переброски военных с тяжёлым вооружением в этот район. Бангкок также обвинил Пномпень в обстрелах гражданской инфраструктуры, в том числе в применении реактивных систем залпового огня «Град».
По сообщениям местных СМИ, один из снарядов попал в торговую точку, погибли два человека, есть раненые, среди которых — школьники. В ответ тайская армия нанесла ракетный удар по камбоджийским позициям.
Масштаб боевых действий расширяется: закрытие границ и эвакуацияНа фоне обострения конфликта, власти четырёх тайских провинций, граничащих с Камбоджей, объявили о масштабной эвакуации населения. В зоне конфликта эвакуированы более 120 тысяч человек с обеих сторон. Только в Таиланде официально подтверждён вывоз 100 672 человек из приграничных провинций. В Камбодже, по предварительным оценкам, эвакуировано около 20 тысяч человек. Временные лагеря организованы в школах и административных зданиях.
По официальным данным, Таиланд понёс потери: 15 человек погибли, из них 14 — мирные жители, и ещё 46 получили ранения.
Районы, охваченные боевыми действиямиВооружённые столкновения происходят в провинциях Сисакет, Сурин, Убонратчатхани и Бурирам на территории Таиланда. С камбоджийской стороны — в провинциях Прэа Вихеар и Оддар Мянчей. Основные боевые действия сосредоточены у храмов Та Мэан Тхом и Та Моан Точ, где ранее проходила демаркационная линия. Стороны применяют тяжёлую артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. По данным международных источников, Тайланд использует истребители F-16, а Камбоджа — танки и гаубицы.
Кроме того, по информации тайского военного командования, Камбоджа применила РСЗО «Град», целясь по гражданской инфраструктуре в глубине тайской территории. Бои приобрели особую интенсивность в провинциях Убонратчатхани и Сурин.
История конфликта: споры длиной более векаПограничное противостояние между двумя государствами имеет давнюю историю. Конфликт уходит корнями в начало XX века, когда после переговоров между Сиамом (ныне Таиландом) и Французским Индокитаем при посредничестве Российской империи была проведена демаркация границ. Однако ряд участков, особенно в труднодоступной местности, остались неурегулированными. После получения Камбоджей независимости в 1953 году, вопрос о статусе некоторых территорий стал поводом для постоянных споров.
Текущий виток напряженности — не первый. Последнее серьёзное столкновение произошло 28 мая 2025 года, когда в ходе перестрелки на спорной территории погиб камбоджийский военнослужащий. С тех пор обе страны усилили военное присутствие в приграничной зоне.
Также на развитие конфликта влияет личное противостояние между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтханом Чинаватом и лидером Народной партии Камбоджи Хун Сеном, который ныне занимает пост президента сената.
Способы урегулирования спораКамбоджа регулярно обращается в Международный суд ООН, пытаясь решить территориальные вопросы через международные механизмы. Так, 2 июня Пномпень сообщил о намерении передать спор по демаркации границы в четырёх приграничных районах — Мамбей, а также у храмов Та Моан Тхом, Та Моан Тауч и Такрабей — в суд ООН.
Таиланд, в свою очередь, юрисдикцию Международного суда не признаёт и настаивает на двустороннем формате переговоров. Бангкок также обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин, что привело к подрыву троих тайских солдат. Пномпень отверг эти обвинения, заявив, что инцидент произошёл из-за отклонения военнослужащих от маршрута.