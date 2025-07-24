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РИАН: Трамп вынудил союзников по ЕС принять невыгодные условия

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп настаивает на заключении с Евросоюзом торгового соглашения, которое ставит его союзников в невыгодное положение. Об этом сообщает РИА Новости.



По мнению экспертов, такая договоренность может привести к негативным последствиям для экономики Европы. Речь идет о возможной потере 0,6% ВВП, что эквивалентно 100 миллиардам долларов. В этом случае пострадают автомобильная и фармацевтическая отрасли, экспорт которых в США может сократиться более чем на четверть.

Соглашение предполагает введение 30% пошлин на товары из ЕС с 1 августа. При этом уже действуют тарифы: 25% автомобили и запчасти, вдвое больше на сталь и алюминий.

Лидия Пономарева

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