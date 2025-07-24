РИАН: Трамп вынудил союзников по ЕС принять невыгодные условия
Президент США Дональд Трамп настаивает на заключении с Евросоюзом торгового соглашения, которое ставит его союзников в невыгодное положение. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению экспертов, такая договоренность может привести к негативным последствиям для экономики Европы. Речь идет о возможной потере 0,6% ВВП, что эквивалентно 100 миллиардам долларов. В этом случае пострадают автомобильная и фармацевтическая отрасли, экспорт которых в США может сократиться более чем на четверть.
Соглашение предполагает введение 30% пошлин на товары из ЕС с 1 августа. При этом уже действуют тарифы: 25% автомобили и запчасти, вдвое больше на сталь и алюминий.
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