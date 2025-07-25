Названа причина конфликта между Таиландом и Камбоджей

25 июля 2025, 15:35

Политолог Колдунова: телефонный звонок привел к конфликту Таиланда и Камбоджи

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Конфликт между Таиландом и Камбоджей возобновился из-за телефонного разговора временно отстраненной от власти премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, которому она пожаловалась на военных. Об этом рассказала директор Центра АСЕАН МГИМО, востоковед Екатерина Колдунова.





Напомним, в настоящий момент между Таиландом и Камбоджей продолжаются артиллерийские перестрелки на спорном участке границы.





«Внутриполитические разногласия в Таиланде между военными и временно отстраненной от власти премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават стали одной из причин начала конфликта. Не так давно политик имела неосторожность пожаловаться на военных в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром (Камбоджи — ред.) Хун Сеном», — пояснила Колдунова в беседе с «Газетой.Ru».

«Между Таиландом и Камбоджей есть давние территориальные претензии по расположению тайского храма, который находится на границе. Сейчас возникла определенная напряженность, которая доходила уже до применения оружия», — считает Рубаев.