Названа причина конфликта между Таиландом и Камбоджей
Политолог Колдунова: телефонный звонок привел к конфликту Таиланда и Камбоджи
Конфликт между Таиландом и Камбоджей возобновился из-за телефонного разговора временно отстраненной от власти премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават с бывшим премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, которому она пожаловалась на военных. Об этом рассказала директор Центра АСЕАН МГИМО, востоковед Екатерина Колдунова.
Напомним, в настоящий момент между Таиландом и Камбоджей продолжаются артиллерийские перестрелки на спорном участке границы.
«Внутриполитические разногласия в Таиланде между военными и временно отстраненной от власти премьер-министром Пхэтхонгтхан Чиннават стали одной из причин начала конфликта. Не так давно политик имела неосторожность пожаловаться на военных в телефонном разговоре с бывшим премьер-министром (Камбоджи — ред.) Хун Сеном», — пояснила Колдунова в беседе с «Газетой.Ru».
Она уточнила, что об этом разговоре стало известно широкой общественности, что и стало первопричиной возобновления пограничного конфликта.
По словам эксперта, уже в ближайшее время конфликт перейдет в вялотекущую фазу, но полностью не прекратится.
В свою очередь политолог Аслан Рубаев рассказал RT, что между Таиландом и Камбоджей существуют давние территориальные претензии.
«Между Таиландом и Камбоджей есть давние территориальные претензии по расположению тайского храма, который находится на границе. Сейчас возникла определенная напряженность, которая доходила уже до применения оружия», — считает Рубаев.
Он выразил мнение, что конфликт вскоре начнет утихать, поскольку никто не хочет увеличения жертв среди мирного населения.