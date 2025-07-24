24 июля 2025, 15:04

Фото: медисток.рф

Россия неожиданным образом отреагировала на угрозу американского генерала Кристофера Донахью о том, что НАТО и её союзники имеют возможности для уничтожения Калининградской области. Об этом сообщает Агентство новостей бизнеса и политики (АБН24).





Отмечается, что китайские аналитики на платформе Baijiahao посчитали, что в ответе Москвы не было лишних этапов. Вместо того чтобы тратить время на дипломатические беседы с представителями НАТО и вручение ноты протеста послам, Россия напомнила о имеющемся в её арсенале ядерном оружии.



Также аналитики отметили, что Западу напомнили о словах президента России Владимира Путина, который ранее указал на полную боевую готовность стратегических ядерных сил РФ.





«Это всё равно, что достать кувалду на глазах у противника. НАТО дали понять, что любые действия против Калининграда будут расцениваться как объявление войны, ответ будет включать все доступные средства, включая стратегическое вооружение», – отметили китайские аналитики.