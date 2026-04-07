«Разрушает геополитику США»: Политолог объяснил риторику Трампа в отношении Ирана и не только

07 апреля 2026, 18:18

Политолог Ибрагимов: судя по риторике, Трамп эмоционально ослаблен

За несколько часов до истечения срока ультиматума, который президент США Дональд Трамп адресовал Ирану, в его социальной сети появилось сообщение о «гибели целой цивилизации» и о том, что «её уже никогда не возродить». Одновременно американский лидер вновь заявил о состоявшейся смене правительства в Иране, хотя официальный Тегеран продолжает функционировать в прежнем режиме.





Политолог-востоковед, преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов в беседе с «Радио 1» проанализировал риторику Трампа и объяснил, почему считает её признаком геополитического ослабления США. Он обратил внимание на форму и тональность заявлений американского президента. По его словам, публикации в соцсетях с использованием прописных букв, восклицательных знаков и нецензурной лексики свидетельствуют не о силе, а об обратном.





«Мы видим уже на протяжении полутора месяцев, как Трамп довольно эмоционально реагирует на заявления со стороны Ирана. Все эти капслоки, восклицательные знаки, матерные слова, которые позволяет себе президент США, говорят о том, что человек на самом деле очень эмоционально ослаблен, потому что он не добивается своей цели», — сказал он.

«Повышая ставки и разбрасываясь такими достаточно резкими словами, он на самом деле страдает бессилием, а не обладает какой-то большой силой. Косвенным подтверждением этой версии считается тот факт, что сторонники жёсткой линии из окружения Трампа «скрылись в сторонке» и наблюдают за политическим падением президента. Его очень сильно подставил тот же министр обороны США, подставили те ястребы, которые сейчас сами скрылись», — сообщил политолог.

«Логики в словах Трампа искать не нужно. Он делает очень много противоречивых друг другу заявлений. Ориентироваться на его дедлайны и угрозы уже не приходится. Когда он говорит про войну, мы уже должны подразумевать, что будет ещё хуже. А когда он говорит про мир, может начаться война», — отметил собеседник.