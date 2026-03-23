Политолог Киреев: новые руководители Евросоюза пойдут на сближение с Россией

Европейцы рано или поздно пойдут на сближение с Россией после смены лидеров ЕС.Так считает политолог Владимир Киреев.





Напомним, депутат ЕП от Бельгии Руди Кеннес заявил, что Европе следует возобновить торгово-экономические отношения с Россией ради получения доступных энергоносителей. Он считает, что сближение с Москвой позволит Европе избежать надвигающийся энергетический кризис.



При этом Киреев в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что магистральная линия на конфликт с Россией не отвечает интересам Брюсселя.





«Они, конечно, заинтересованы в полномасштабном конфликте с Россией, но в то же самое время это не является исчерпывающей позицией Европы, и поэтому раньше или позже, но европейские политики на сближение с Россией пойдут», — отметил политолог.