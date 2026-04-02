«Очевидная мишень»: Политолог ответил, кто должен бояться Трампа

Страны Европейского союза стали мишенью для критики президента США Дональда Трампа после того, как они отказались поддержать Вашингтон в иранском вопросе.



Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, глава Белого дома пытается выдать желаемое за действительное, заявляя о победе над Ираном, при этом не имея возможности разблокировать Ормузский пролив. Дудаков отметил, что Трамп в отчаянном порядке ищет «козлов отпущения» за провалы американской политики в регионе.

«Очевидная мишень — это страны НАТО, государства Европейского союза, которые не поддержали Соединенные Штаты в этой военной авантюре», — прокомментировал собеседник.

Ранее Трамп объявил, что американские военные уже уничтожили все иранские ядерные объекты. По его версии, Иран якобы активно наращивал запасы баллистического вооружения и приближался к созданию атомной бомбы, что создавало угрозу как для Ближнего Востока, так и для Европы и США. Американский лидер также пригрозил уничтожать каждого нового иранского руководителя в случае отказа Тегерана от сделки и предупредил, что любое возобновление ядерной программы будет немедленно пресекаться новыми ударами.

При этом ответственность за безопасность Ормузского пролива Трамп возложил на страны, чья экономика зависит от этого маршрута.
Никита Кротов

