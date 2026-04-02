«Очевидная мишень»: Политолог ответил, кто должен бояться Трампа

02 апреля 2026, 18:44

Политолог Дудаков: ЕС стал мишенью Трампа после отказа помочь в Иране

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Страны Европейского союза стали мишенью для критики президента США Дональда Трампа после того, как они отказались поддержать Вашингтон в иранском вопросе.





Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, глава Белого дома пытается выдать желаемое за действительное, заявляя о победе над Ираном, при этом не имея возможности разблокировать Ормузский пролив. Дудаков отметил, что Трамп в отчаянном порядке ищет «козлов отпущения» за провалы американской политики в регионе.





«Очевидная мишень — это страны НАТО, государства Европейского союза, которые не поддержали Соединенные Штаты в этой военной авантюре», — прокомментировал собеседник.