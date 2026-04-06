«Словесная пурга»: Политолог назвал истинную причину паузы переговорного процесса по Украине
Политолог Светов: переговоры по Украине продолжатся после решения дел в Иране
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о временной приостановке трехстороннего переговорного процесса по Украине, связав это с высокой занятостью США на других международных направлениях.
Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что истинная причина паузы кроется в нежелании Киева признать военное поражение и перейти к прямым переговорам без посредников.
«Россия готова вести переговоры напрямую. Для меня главный процесс, который происходит на Украине, — это то, что мы окружаем город Константиновку и продвигаемся на других направлениях. А вот эти переговоры — это вещь вторичная», — подчеркнул он.
Эксперт раскритиковал риторику киевского режима, назвав ее «словесной пургой», не имеющей отношения к реальному положению дел. Он отметил, что, несмотря на паузу в официальных переговорах, Украина не прекращает боевых действий, ежесуточно нанося удары беспилотниками по российской территории, включая порты в Азовском, Черном и Балтийском морях.
«У них пауза на словах, а в делах нет. Война продолжается. Американцы предложили себя в качестве посредников, мы не возражаем. Но решаются вопросы всегда напрямую. Когда в мае 45-го была разгромлена гитлеровская Германия, кто был посредником? Подписывать акт капитуляции пришли конкретно представители германского правительства. Так и здесь», — подчеркнул политолог.
По мнению эксперта, Киев сознательно избегает прямого диалога с Москвой, пытаясь использовать США как инструмент торга.
«Российская сторона устами президента и министра иностранных дел им говорит: чем дольше вы откладываете переговоры, тем хуже для вас будут те условия. Мы освободили ЛНР, следующий этап — мы выкинем их из ДНР», — резюмировал Светов.
По его прогнозу, «пауза» продлится как минимум до тех пор, пока США не объявят о своей «победе» на иранском направлении. Только после этого Вашингтон может вновь обратить свой взор на украинское урегулирование.