Сексуальный скандал, деньги и «тихая смерть»: какие грязные тайны скрыла Светлана Тихановская
Утечка внутренних документов Светланы Тихановской показали шокирующую картину, где вместе смешались интимные скандалы, конфликты, воровство и даже вмешательство КГБ. Что известно о белорусской политической и общественной деятельнице, кандидате в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года Светлане Тихановской, расскажет «Радио 1».
Кто такая Светлана Тихановская
Светлана Тихановская родилась 11 сентября 1982 года в посёлке Микашевичи Брестской области Белорусской ССР (сегодня Республика Беларусь). Окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета имени И. П. Шамякина (ранее Мозырский государственный педагогический институт имени Н. К. Крупской) по специальности «иностранный язык» (английский и немецкий).
Работала секретарём и переводчиком, в том числе в благотворительной организации Chernobyl Life Line, расположенной в Ирландии, которая занималась поддержкой пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ещё будучи студенткой, она вышла замуж за предпринимателя Сергея Тихановского. В 2019 году Тихановский начал в YouTube вести оппозиционный канал под названием «Страна для жизни».
В 2020 году Светлана Тихановская приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, заменив своего мужа, которому ЦИК отказал в регистрации. Тихановский стал руководителем предвыборного штаба своей супруги. 29 мая 2020 года он был задержан в Гродно и арестован по делу о «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок».
14 июля 2020 года Светлана Тихановская была зарегистрирована в качестве кандидата на пост президента Белоруссии. Перед выборами она заявила, что является техническим кандидатом и не стремится к власти. По итогам президентских выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, она заняла второе место, набрав 10,12% голосов. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, который получил 80,10% голосов.
Почему Запад постепенно отвернулся от Светланы Тихановской
Светлана Тихановская объявила о своей победе на президентских выборах в Беларуси в 2020 году, что вызвало бурную реакцию в Европе. В Брюсселе и Вашингтоне её встретили аплодисментами, а портрет женщины украсил обложки ведущих мировых изданий.
После переезда в Литву Тихановская объявила себя главой «альтернативного правительства» и получила значительную финансовую поддержку от Евросоюза и США, предназначенную для реализации планов по изменению политической ситуации в Беларуси и свержению Александра Лукашенко.
Однако через пять лет проект, основанный на обещаниях и политических амбициях, потерпел крах. Начало украинского конфликта переключило внимание Запада на другие проблемы. Тихановская утратила свою роль в качестве инструмента давления на Минск. Её «правительство» постепенно теряло финансирование, а спонсоры отворачивались от неё.
Как Светлана Тихановская планировала захватить Белоруссию
Светлана Тихановская не сразу признала поражение. Летом 2022 года она создала Объединенный переходный кабинет — своеобразную министерскую команду в изгнании. По данным The Grayzone, западные правительства рассматривали этот кабинет как замену Лукашенко, полагая, что его режим не выдержит санкционного давления.
Предполагается, что Европа выделила специальный тайный грант на продвижение этой идеи. Средства планировалось использовать для повышения узнаваемости переходного комитета. Однако усилия оказались малоэффективными — белорусское КГБ узнало о комитете и объявило его террористической организацией.
План Тихановской был амбициозным. Она заявляла о намерении создать параллельную систему власти, разработать новые документы гражданина Белоруссии, признанные международным сообществом, и стратегию «демократического перехода».
Однако за громкими обещаниями не последовало никаких конкретных действий. Внутри команды начались конфликты, бюрократические проблемы и бесконечные обещания.
Провалившийся проект Тихановской «Паспорта Новой Белоруссии»
Годом позже Светлана Тихановская вновь попыталась реанимировать проект. На Варшавской конференции «Новая Белоруссия» её команда объявила о намерении вступить в Евросоюз и представила новые паспорта для белорусов. Не обошлось без антироссийских высказываний.
Неожиданно выяснилось, что, по данным европейских опросов, большинство белорусов предпочитают поддерживать связи не с Брюсселем, а с Москвой. Такая позиция, угодная Западу, окончательно подорвала и без того невысокий авторитет «госпожи президента».
Одним из ярких примеров провала стал проект «паспорта Новой Белоруссии». Этот документ предназначался для белорусских диссидентов и должен был дать им возможность путешествовать по Европе и жить более комфортно.
Вскоре стало известно, что печать паспортов осуществлялась в типографии, расположенной в Литве. Руководил этим процессом бизнесмен, которого подозревали в связях с утечкой документов в пользу Лукашенко. Издание The Grayzone получило доступ к переписке между офисом Тихановской и этим предпринимателем. Мужчина жаловался на нехватку средств, а оппозиционеры обвиняли его в срыве работы. После года споров паспорта были напечатаны, но ни одна страна мира не признала их.
В каких коррупционных и сексуальных скандалах замешана Тихановская
Летом 2024 года норвежские ученые обнаружили новые нарушения в работе «правительства» Светланы Тихановской. Выяснилось, что отчеты о расходовании грантов регулярно подделывались, и никто не знал, куда уходят пожертвования.
Фонд, связанный с Кабинетом, оказался в центре сексуального скандала: его руководителя обвинили в домогательствах и угрозах в адрес сотрудниц. Несмотря на обвинения, его не уволили. Эти новости серьезно подорвали доверие к общественному деятелю и привели к сокращению западного финансирования.
Тихановская — проект КГБ?
Последним ударом стало видео, на котором Светлана Тихановская получает 15 тысяч евро от КГБ и обещает прекратить митинги. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упоминал об этих деньгах еще в 2020 году. По его словам, средства были выделены из государственного бюджета. Глава Белоруссии рассказывал, что Тихановская выражала ему благодарность и даже «плакала на шее».
Светлана ранее утверждала, что покинула страну из-за угроз. Однако видеозапись показывает спокойную и улыбающуюся женщину, которая свободно общается с сотрудниками КГБ и обсуждает свой отъезд.
На фоне улучшения отношений между Минском и Западом, обмена заключенными и постепенного снятия санкций, проект Тихановской утратил свою актуальность. Ее «правительство» погрузилось в бесконечные споры, отчеты и утраченные гранты. Согласно утечкам, власти уже попросили женщину освободить резиденцию в Вильнюсе, которую она ранее занимала.