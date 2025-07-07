Politico: Тихановская призвала Трампа не восстанавливать отношения с Лукашенко

07 июля 2025, 19:40

Светлана Тихановская (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала американского лидера Дональда Трампа не восстанавливать отношения с главой республики Александром Лукашенко, несмотря на освобождение ее супруга Сергея Тихановского и других политзаключенных. Об этом сообщает Politico.







«Не нормализуйте ситуацию, когда людей освобождают в обмен на некоторые уступки с вашей стороны, смягчение санкций или рекламу. Лукашенко должен быть наказан, а не вознагражден», — цитирует ее слова американское интернет-издание.